Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 febbraio 2024: Liam salva Brooke dalla ricaduta nell'alcol!

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam riuscirà a impedire a Brooke di ricadere nell'alcol. Thomas sognerà di baciare Hope.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale il 14 febbraio 2024, alle ore 13.45, Liam sarà fondamentale per Brooke. Il ragazzo impedirà alla suocera di trovare nell’alcol consolazione alla sua disperazione. Lo Spencer, dopo aver allontanato suo padre dall’appartamento della Logan, cercherà di starle vicino il più possibile. Intanto Thomas, alla Forrester con Hope, darà gravi segni di squilibrio. Immaginerà di baciare la sua ex e di tornarci insieme.

Anticipazioni Beautiful: Brooke sta per cedere…

Brooke non rinuncia a Ridge e al loro amore, voluto dal destino. Peccato però che il Forrester non la pensi come lei e stia invece passando una notte d’amore con Taylor. La Logan, distrutta dalla fine del suo matrimonio, ha ricevuto l’ennesima visita di Bill, che stavolta è tornato alla carica con lei, dopo essere stato scaricato definitivamente da Katie. Brooke non saprà più come fare per frenare il suo ex ma soprattutto rischierà di cadere in un loop da cui, con difficoltà, è riuscita a uscire: quello dell’alcol.

Beautiful Anticipazioni: Liam salva Brooke dalla ricaduta nell’alcol

Liam arriverà a casa della suocera per sapere come stia dopo il suo viaggio ad Aspen e chiederà a suo padre di lasciarla in pace e di non peggiorare le cose. Il giovane sarà però fondamentale in altro. Si renderà conto che Brooke è tentata di soffocare le sue tristezze nell’alcol e le impedirà di farlo. La bionda scoppierà in lacrime tra le sue braccia, stremata da quello che le sta succedendo ma soprattutto delusa e amareggiata di non poter fare nulla per fermarlo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas perde la testa

Liam farà compagnia a Brooke per tutta la notte e le starà accanto affinché non faccia sciocchezze. Il ragazzo rimarrà con lei e attenderà il ritorno di Hope, che si tratterrà per tutta la notte alla Forrester Creations, per lavorare con Thomas. Il giovane Forrester, complice questo momento di vicinanza con la sua ex, tornerà a dare nuovi segni di squilibrio. Comincerà infatti a sognare di baciare Hope e di tornare insieme a lei. Queste visioni, che ricaccerà velocemente per non perdere il controllo, saranno il preludio di un nuovo dramma per il figlio di Ridge?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.