Terra Amara Anticipazioni 14 febbraio 2024: Saniye affronta Colak, cacciandosi in un grosso guaio...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 14 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Saniye e Gulten non hanno idea di con chi hanno a che fare: Colak è spietato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 febbraio 2024, alle 14:10, Colak ed i suoi uomini sono giunti in uno dei terreni degli Yaman, pronti a saccheggiarlo. Quando se ne accorgono, Saniye e Gulten hanno una brutta discussione con il potente malvivente...

Terra Amara Anticipazioni: Colak esce di prigione!

Colak, uno dei più potenti e spietati signori di Cukurova, è tornato in libertà dopo aver scontato diciotto anni di carcere. Colak è determinato come non mai a mettere in atto sin da subito un piano di vendetta contro i suoi nemici storici, ossia quelli che gli hanno sottratto in modo illegittimo dei possedimenti. Tra di essi, neanche a dirlo, spicca Demir Yaman, il quale si era appropriato indebitamente di alcune delle sue terre...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha contro Colak...

Nel momento in cui è venuta a sapere che c'era un uomo ricco e malvagio, Colak, che aveva da poco messo piede fuori dalla prigione, e che era pronto a tutto pur di rimettere le mani su tutto ciò che un tempo - sostiene lui - gli apparteneva, Zuleyha ha capito di non poter restare a guardare. Colak vuole riprendersi i terreni che Demir gli sottrasse in modo illegale, ma la signora non si lascia intimidire, tanto che è arrivata persino a minacciare di trascinarlo in tribunale!

Saniye e Colak si scontrano, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 14 febbraio 2024

Il terribile malvivente sta per mettere in atto la prima parte del suo diabolico piano. Colak ed i suoi uomini giungono in una delle terre degli Yaman perché vogliono saccheggiarlo. D'altra parte, sta per arrivare qualcuno a guastargli la festa. Si tratta di Saniye e Gulten, le quali si accorgono di che cosa sta succedendo. Determinate a non lasciarlo impunito, Saniye e Gulten prendono di petto il delinquente. Purtroppo, però, il loro coraggio non le ripagherà, anzi...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 12 al 17 febbraio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.