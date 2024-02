La Promessa Anticipazioni 14 febbraio 2024: Manuel respinge Jana!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 14 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana è senza parole: Manuel le dice che ha messo una pietra sopra la loro storia!

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 14 febbraio 2024 alle ore 16.40, Jana è determinata a prendere di petto Manuel: è tempo che affrontino seriamente un discorso sul loro rapporto. Tuttavia, sorprendentemente, lui non ha la minima intenzione di assecondarla, tanto che la ferma ancor prima che inizi a pararle e le dice di non essere interessato ad ascoltarla, dato che ormai ritiene la loro "storia d'amore" un capitolo chiuso. Poco dopo, è Jimena a cercarlo per parlarci. Vuole dirgli che è stanca di fingere...

Anticipazioni La Promessa: Jana vuole affrontare Manuel...

Quello tra Jana e Manuel è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tuttavia, i due hanno sempre avuto ben chiaro che il loro fosse un amore impossibile, dato che lei è una cameriera e lui un marchesino. Ed è proprio per tale ragione che Jana non si è opposta al matrimonio tra Manuel e Jimena, benché la facesse soffrire. La bionda ed il giovane, anche dopo le nozze, non hanno mai smesso di amarsi. Jana, allora, giunge al punto in cui capisce che è il caso di prendere in mano la situazione: è tempo di affrontare un discorso sul loro rapporto e chiarirsi una volta per tutte.

La Promessa Anticipazioni: Manuel respinge Jana!

La domestica è pronta a parlare a quattr'occhi con Manuel: devono ridefinire i confini del loro rapporto. D'altra parte, inaspettatamente, il ragazzo non sembra essere del suo stesso avviso. Infatti, mentre Jana è determinata a mettere le cose in chiaro, Manuel la ferma ancor prima che inizi a parlare, dicendole subito che ormai per lui si tratti di un capitolo chiuso. A quanto pare, non vuole proprio più saperne niente di lei!

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena stanca di fingere...

Jana è sconvolta. Era andata da Manuel per affrontare seriamente un discorso sul loro rapporto, ma quest'ultimo le ha fatto sapere di non avere la minima intenzione di parlarne, dato che ormai considerava la loro "love story" un capitolo chiuso. Poco dopo, Manuel viene raggiunto invece dalla moglie, che non sembra avere un umore migliore. Jimena non ne può più di continuare a portare avanti una matrimonio senza amore, e vuole che il marito capisca di essersi stancata di fingere. Che cosa vorrà comunicargli?

