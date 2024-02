Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 febbraio 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 febbraio 2024 - Brooke non riuscirà a convincersi che tra lei e Ridge sia tutto finito. La Logan non vuole proprio rassegnarsi al fatto che il suo matrimonio si sia concluso e che non ci sia nulla da fare, visto che il Forrester è tornato insieme a Taylor. Intanto Carter rivelerà a Katie che la sua storia d’amore con Quinn è arrivata al capolinea e che la Fuller ha persino deciso di lasciare la città. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 13 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 13 febbraio 2024 - Lutifye sta ancora cercando di riprendersi dalla morte di Fekeli, conscia che l'impresa sia piuttosto ardua. Ora, però, è in arrivo un'altra terribile notizia per lei. Mentre sta facendo colazione con Azize, squilla il telefono; Lufiye va a rispondere, e scopre con sorpresa che dall'altra parte della cornetta c'è una sua vecchia conoscenza che ha una terribile rivelazione da farle: il figliastro, ossia il figlio del defunto marito Muzaffer, Kayhan, è morto in un incidente stradale. Sotto shock, la donna si rende conto di dover partire immediatamente per Bursa per dargli l'estremo saluto... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 febbraio 2024 - Lope sarà costretto a fare una scelta molto importante. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo sarà costretto a confessare la verità a Maria e non solo sul carillon e sull’anello ma anche sui suoi sentimenti. A spingerlo a farlo saranno sia Salvador che Mauro, preoccupati per la Fernandez. Lope prenderà coraggio e correrà a dire tutto alla sua amata amica? Qui la trama completa de La Promessa.

