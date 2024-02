Terra Amara Anticipazioni 13 febbraio 2024: Grave lutto per Lutfiye! La donna è distrutta...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 13 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Betul escogita l'ennesimo diabolico piano, Lutfiye apprende della morte di una persona a lei molto cara...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 febbraio 2024, alle 14:10, benché Abdulkadir le stia consigliando di andare via da Cukurova, Betul è convinta di voler restare. Quest'ultima ha scoperto che Vahap è in possesso della copia di un filmato che incastra Fikret per traffico di droga. Betul sta escogitando un diabolico piano per entrarne in possesso. Intanto, Lutfiye è costretta a partire alla volta di Bursa. La donna ha appena scoperto con sgomento che il figliastro, ossia il figlio del defunto marito Muzaffer, Kayhan, è morto in un incidente stradale...

Terra Amara Anticipazioni: Betul è disperata...

Betul è finita in un bel guaio. Zuleyha ha scoperto che qulacuno stava vedendo i terreni degli Yaman a sua insaputa, e che qualcuno era proprio lei. La signora ha preso immediatamente la situazione in mano, ed è stata impietosa: prima l'ha cacciata dall'azienda, e poi l'ha cacciata di casa. Insieme a Betul, tra l'altro, è stata sbattuta fuori anche Sermin, la quale è agguerrita come non mai.

Terra Amara Anticipazioni: Betul pronta a distruggere Fikret!

Dopo che è uscito l'articolo di giornale in cui l'Altun la smaschera, la mora, ancor più disperata, si è rivolta ad Abdulkadir. Quest'ultimo le sta consigliando di lasciare per sempre Cukurova, però Betul non ne a la minima intenzione, soprattutto da quando ha scoperto che Vahap è in possesso della copia di un filmato che incastra Fikret per traffico di droga. Intenzionata a vendicarsi di colui il quale l'avrebbe dovuta sposare, ma che l'ha invece le ha voltato le spalle in questo momento difficile senza alcuna pietà, lasciandola, la ragazza vorrebbe entrare in possesso della suddetta prova. Pertanto, Betul si prepara a mettere in atto un diabolico piano per raggiungere il suo obiettivo...

Grave lutto per Lutfiye, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 13 febbraio 2024

Lutifye sta ancora cercando di riprendersi dalla morte di Fekeli, conscia che l'impresa sia piuttosto ardua. Ora, però, è in arrivo un'altra terribile notizia per lei. Mentre sta facendo colazione con Azize, squilla il telefono; Lufiye va a rispondere, e scopre con sorpresa che dall'altra parte della cornetta c'è una sua vecchia conoscenza che ha una terribile rivelazione da farle: il figliastro, ossia il figlio del defunto marito Muzaffer, Kayhan, è morto in un incidente stradale. Sotto shock, la donna si rende conto di dover partire immediatamente per Bursa per dargli l'estremo saluto...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.