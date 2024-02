Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 febbraio 2024: Brooke non ci rinuncia ma per lei e Ridge è tutto finito!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke non demorde e non rinuncia a Ridge mentre Carter rivela a Katie di aver chiuso con Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 13 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke non riuscirà a convincersi che tra lei e Ridge sia tutto finito. La Logan non vuole proprio rassegnarsi al fatto che il suo matrimonio si sia concluso e che non ci sia nulla da fare, visto che il Forrester è tornato insieme a Taylor. Intanto Carter rivelerà a Katie che la sua storia d’amore con Quinn è arrivata al capolinea e che la Fuller ha persino deciso di lasciare la città.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è disperata

Brooke è disperata. Non può credere che tra lei e Ridge sia finita così e senza che ci siano state spiegazioni su cosa sia successo di tanto grave, da fargli cambiare idea sul loro matrimonio e sul loro amore. La Logan ignora che Ridge sia convinto che lei lo abbiamo tradito ma che soprattutto lo abbia ingannato. La bionda non riuscirà a capacitarsi di quanto accaduto e sarà pronta a lottare con le unghie e con i denti, per riavere suo marito. Ma dovrà prima scoprire gli intrighi del suo figliastro…

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Taylor innamorati più che mai

Della fine del matrimonio tra Brooke e Ridge, chi ne ha giovato è stata Taylor. Ridge è corso da lei e la Hayes si è convinta che il suo ex questa volta sia tornato per restare e che finalmente il loro amore possa sbocciare. Le Anticipazioni ci rivelano che la dottoressa potrebbe rimanere profondamente scottata da questa situazione, visto che quello che è accaduto alla sua nemica, è un vero e proprio sabotaggio. Quando si scoprirà la verità, tutto potrebbe essere diverso e drammatico.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter rivale a Katie che Quinn se n’è andata

Katie ha detto addio a Bill e gli ha confermato che tra loro non potrà mai e poi mai essere come un tempo. Il loro amore non rifiorirà mai anche se lei continuerà a provare un grande affetto per lui. La Logan troverà un sostegno in Carter, anche lui scottato e deluso dall’amore. Il Walton confesserà alla sorella di Brooke che la sua relazione con Quinn è finita per sempre e che la Fuller ha lasciato la città. L’avvocato rivelerà che tra loro le cose non andavano e dirà a Katie che dopo alcuni mesi, lui e Quinn hanno capito di non essere sulla stessa linea d’onda per quanto riguardava il loro futuro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.