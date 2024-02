La Promessa Anticipazioni 13 febbraio 2024: Lope deve dire la verità ma rischia di perdere Maria!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lope deve rivelare a Maria che è stato lui a regalarle il carillon e l'anello. Riuscirà a farlo?

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 13 febbraio 2024 alle ore 16.40, Lope sarà costretto a fare una scelta molto importante. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo sarà costretto a confessare la verità a Maria e non solo sul carillon e sull’anello ma anche sui suoi sentimenti. A spingerlo a farlo saranno sia Salvador che Mauro, preoccupati per la Fernandez. Lope prenderà coraggio e correrà a dire tutto alla sua amata amica?

Anticipazioni La Promessa: Salvador furioso contro Lope

Salvador ha perso la testa e se l’è presa con Lope, colpevole di aver illuso Maria. L’ex soldato ha scoperto che il suo amico chef ha fatto credere alla cameriera che a regalarle il carillon e l’anello sia stato lui. In verità l’autore di questi regali è stato Lope, che non ha mai trovato il coraggio di dire alla Fernandez di essersi innamorato di lei. Salvador ha spinto lo chef a rivelare tutta la verità a Maria, nella speranza che la ragazza smetta di insistere per un matrimonio che lui, ora come ora, non vuole celebrare.

La Promessa Anticipazioni: Mauro consiglia a Lope di rivelare a Maria i suoi sentimenti

Lope dovrà rivelare a Maria la verità sul carillon e sull’anello ma così facendo dovrà pure spiegarle perché lo ha fatto. Mauro gli consiglierà di parlare chiaro con la cameriera e di rivelarle i suoi veri sentimenti. Per il cuoco non sarà facile visto che si tratterà di uscire allo scoperto ma anche di rischiare di rovinare tutto. Avrà infatti timore di perdere l’amicizia di Salvador e pure quella di Maria, da cui non vuole ovviamente separarsi. Cosa farà il buon Lope?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope rischia tutto?

Lope dovrà prendere velocemente una decisione. Non potrà certo lasciare che sia Salvador a dire tutto a Maria, ferendola più del dovuto. Sarà però più che mai convinto che questa sua mossa gli possa procurare dei grandi fastidi e che lo porti a dover cambiare per sempre il suo atteggiamento sia nei confronti del suo amico e collega sia nei confronti della Fernandez. Il ragazzo prenderà coraggio e rivelerà la verità oppure troverà un escamotage per non farlo?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.