Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 gennaio 2024

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 gennaio 2024 - Brooke, non avendo ottenuto nulla da Taylor, deciderà di affrontare direttamente uno dei fratelli Forrester, quello che le dà più noia da tempo: Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano anche che Ridge arriverà a casa di Steffy e lei e Taylor lo sproneranno a tornare dalla sua famiglia, che lo aspetta trepidante e piena d’amore. Lo stilista sarà sempre più in difficoltà. Cosa deciderà di fare? Tornerà dalla sua ex moglie e dai suoi figli? Qui la trama completa di Beautiful

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 12 gennaio 2024 - in ospedale Aykut conferma a Lutfiye che Fekeli è deceduto a causa di un infarto. Intanto, Zuleyha raggiunge l'ufficio del procuratore e viene a sapere che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha scoperto che Demir non è mai stato lì, ma poi è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Hakan, allora, interviene, e fa scarcerare il giovane. Una volta tornato in libertà, Fikret apprende della morte dello zio... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 gennaio 2024 - Manuel sarà preso dallo sconforto. Il colloquio avuto con la sua amica Blanca, che si è accorta del suo amore per Jana, ha sconvolto il ragazzo e lo ha portato a riflettere su quello che è successo alle sue spalle. A causa della sua amnesia, Jimena ha giocato sporco e l’ha convinto a sposarla. Un inganno che gli ha impedito e gli sta impedendo tutt’ora di vivere i suoi veri sentimenti. Jana infatti, da quando è tornata alla tenuta, si tiene alla larga da lui e sebbene gli abbia concesso un volo insieme sul suo aereo, è più che mai convinta a non lasciarsi andare con lui e ha messo un muro tra loro. Qui la trama completa de La Promessa.

