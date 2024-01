Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 gennaio 2024: Ridge torna da Taylor e Steffy. Sarà per sempre?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy e Taylor torneranno alla carica con Ridge e cercheranno di convincerlo a tornare a casa da loro mentre Brooke sarà pronta ad affrontare Thomas.

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda il 12 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke, non avendo ottenuto nulla da Taylor, deciderà di affrontare direttamente uno dei fratelli Forrester, quello che le dà più noia da tempo: Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano anche che Ridge arriverà a casa di Steffy e lei e Taylor lo sproneranno a tornare dalla sua famiglia, che lo aspetta trepidante e piena d’amore. Lo stilista sarà sempre più in difficoltà. Cosa deciderà di fare? Tornerà dalla sua ex moglie e dai suoi figli?

Anticipazioni Beautiful: Bill e Li si metteranno insieme?

Bill e Li hanno condiviso dei momenti molto appassionati ed è grazie al magnate che la donna ha potuto liberarsi di Sheila e riabbracciare suo figlio. I due hanno discusso lungamente di questo e continueranno a farlo, a Il Giardino. La loro conversazione farà emergere dei punti molto importanti e delle affinità tra loro, che ci fanno intuire che possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma si concretizzerà? Bill riuscirà a dimenticare Katie – e Brooke – per rifarsi una vita con la madre del dottor Finnegan?

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta ad affrontare Thomas

L’incontro/scontro con Taylor non ha portato a nessun risultato e Brooke è determinata più che mai ad averla vinta sui Forrester. Per cominciare a rimettere in ordine le cose, la Logan penserà di riprendersi personalmente Douglas e di farlo tornare a casa con lei. Dovrà però affrontare Thomas e farlo nel suo territorio. Arriverà infatti a Villa Forrester, con intenzioni battagliere e pronta a tutto per riprendersi quello che è suo!

Anticipazioni Beautiful: Ridge torna da Steffy e Taylor… ed è sempre più confuso!

Steffy ha rovinato i piani di Brooke e non è per nulla pentita di averlo fatto. La ragazza è pronta a tutto pur di rivedere il suo papà di nuovo con lei e con sua madre, l’unica donna in grado di farlo felice. Per la Logan tutto questo sta diventando un problema, soprattutto dopo che Ridge ha cominciato a credere agli avvertimenti sia di sua figlia che della sua ex moglie, che lo invitano a guardarsi le spalle dalla bionda che gli sta ora accanto nella vita. Per questo motivo quando arriverà alla casa sulla scogliera si mostrerà confuso, senza verve e in difficoltà. Steffy e Taylor torneranno all’attacco e vedendolo così affermeranno con più forza quello che gli hanno già detto, ovvero che è arrivato il momento di lasciare per sempre Brooke Logan.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.