Terra Amara Anticipazioni 12 gennaio 2024: Fikret esce di prigione e scopre che Fekeli è morto!

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 12 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Fikret viene scarcerato e viene informato della morte di Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 12 gennaio 2024, alle 14:10, in ospedale Aykut conferma a Lutfiye che Fekeli è deceduto a causa di un infarto. Intanto, Zuleyha raggiunge l'ufficio del procuratore e viene a sapere che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha scoperto che Demir non è mai stato lì, ma poi è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Hakan, allora, interviene, e fa scarcerare il giovane. Una volta tornato in libertà, Fikret apprende della morte dello zio...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur e Rasit trovano il corpo di Fekeli...

Gaffur e Rasit si stavano ancora riprendendo da quanto accaduto nel corso della cerimonia di circoncisione, quando si sono imbattuti in una scena a dir poco sconvolgente. I due hanno notato l'automobile di Fekeli, con all'interno proprio quest'ultimo apparentemente svenuto. In realtà, Gaffur e Rasit non hanno impiegato molto tempo a capire che la realtà era assai peggiore...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli è morto per un infarto!

Lutfiye, che era tesa come una corda di violino perché convinta che fosse accaduto qualcosa di brutto a Fekeli, adesso sta ricevendo la terribile notizia. E così, l'orribile presentimento è divenuto un'orribile realtà. In ospedale, il dottor Aykut conferma alla donna che la causa del decesso sarebbe un infarto. A Lutfiye sembra piuttosto plausibile, dato che il cuore del padrino del defunto Yilmaz è sempre stato piuttosto debole; tuttavia, ben presto comincerà a dubitarne...

Fikret scopre che Fekeli è morto, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 12 gennaio 2024

Zuleyha sta raggiungendo il procuratore, il quale le fa sapere che Fikret è tornato dalla Siria ed è finito in carcere per averlo aggredito. Quest'ultimo, tra l'altro, ha fatto una scoperta a dir poco interessante di cui dovrebbe parlare alla cognata quanto prima. Interviene prontamente Hakan, che non appena viene a sapere che Fikret è dietro le sbarre, intercede per farlo uscire. Purtroppo, però, uscendo di prigione, il giovane troverà ad attenderlo una tremenda notizia: Fekeli è passato a miglior vita. Fikret è disperato...

