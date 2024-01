La Promessa Anticipazioni 12 gennaio 2024: Manuel non si dà pace. Ha sbagliato tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel sarà distrutto. Lui e Jana sono sempre più distanti.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 12 gennaio 2024, alle ore 16.40, Manuel sarà preso dallo sconforto. Il colloquio avuto con la sua amica Blanca, che si è accorta del suo amore per Jana, ha sconvolto il ragazzo e lo ha portato a riflettere su quello che è successo alle sue spalle. A causa della sua amnesia, Jimena ha giocato sporco e l’ha convinto a sposarla. Un inganno che gli ha impedito e gli sta impedendo tutt’ora di vivere i suoi veri sentimenti. Jana infatti, da quando è tornata alla tenuta, si tiene alla larga da lui e sebbene gli abbia concesso un volo insieme sul suo aereo, è più che mai convinta a non lasciarsi andare con lui e ha messo un muro tra loro.

Anticipazioni La Promessa: Manuel deluso. Ha sbagliato tutto!

Manuel ha gelato Jimena rivelandole di aver recuperato la memoria e di ricordare perfettamente che tra loro non ci sia stato mai un grande amore. Il ragazzo è molto deluso da quello che è successo e teme che, la sua amnesia e gli inganni di cui è stato vittima, abbiano per sempre allontanato Jana. La cameriera, da quando è tornata alla tenuta, ha preso le distanze da lui, spaventata che Jimena possa nuovamente metterla nei guai. Sì perché la nostra Jana ha ben capito che dietro alle sevizie che ha dovuto subire nei campi dei duchi De Los Infantes, c’è sicuramente la mano della moglie del Lujan, gelosa di lei e gelosa di qualunque donna si avvicini a suo marito.

La Promessa Anticipazioni: Manuel riuscirà a riconquistare Jana?

Le cose tra Manuel e Jana si sono complicate. I sentimenti dei due ragazzi sono immutati ma il matrimonio con Jimena ha reso la situazione ingestibile. La ragazza è una mina vagante e, in preda alla gelosia, è persino arrivata a fare delle vere e proprie scenate, che hanno messo Manuel in difficoltà. Ma ha soprattutto tentato di liberarsi di Jana, spedendola a casa dei genitori. Il suo piano non ha funzionato ma è servito per mettere la cameriera in allarme e a renderla diffidente. Solo l’arrivo di Blanca ha mitigato la questione. La ragazza ha subito capito che il suo amico è innamorato della bella domestica dai capelli biondi e ha cercato di spingere lui e la stessa Jana a combattere per il loro rapporto. Ma Manuel non sarà per nulla convinto che la sua amata sia disposta a riavvicinarsi a lui.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Romulo in ansia per Manuel

Manuel è infelice, costretto in un matrimonio che non desiderava, con una donna che non ama. Blanca, ormai pronta a lasciare l’Europa, gli ha raccomandato di combattere per il suo futuro e spera che qualcuno gli dia una mano a non perdere Jana. Ma sia Catalina che Don Romulo, coloro che hanno capito più di tutti che il marchese vorrebbe una vita ben diversa, possono fare molto per aiutarlo a sfuggire alle nozze con Jimena. Don Romulo sarà sinceramente preoccupato per il marchesino, che conosce sin da quando era piccolo e che vorrebbe vedere sorridere. Elisa è pronta a denunciare Cruz ma Don Alonso continua a pregarla di cambiare idea. La donna sembra calmarsi ma ha in mente qualcosa di terribile. Intanto Salvador non riesce proprio a smettere di pensare alla guerra.

