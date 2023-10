Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 10 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 ottobre 2023 - Deacon partirà alla carica con Taylor. Lo Sharpe le rivelerà di avere un debole per lei e di voler provare a capire se tra loro possa funzionare. La Hayes gli riferirà di essere in partenza per Montecarlo con Ridge e di avere intenzione di dedicarsi solo ed esclusivamente a sua figlia. Intanto a casa di Bill, lo Spencer continuerà a occuparsi della sua ospite, che non gli rivelerà ancora il suo nome. Liam arriverà dal padre, per raccontargli meglio della decisione di Steffy di ricoverarsi in clinica. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 10 ottobre 2023 - Umit si è stabilita in una delle abitazione di Demir, che quest'ultimo le ha affittato ad un prezzo stracciato. Il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova rompe appositamente un tubo: ha bisogno di una scusa per chiamare lo Yaman. L'imprenditore la raggiunge in tutta fretta per aiutarla, ma, una volta qui, la Kahraman lo bacia. Tra i due scoppia la passione... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 ottobre 2023 - Pia continuerà a chiedere a Gregorio di portare pazienza con i domestici e di non aggredirli. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante pregherà il maggiordomo di essere comprensivo con Maria, schiacciata dal pensiero che Salvador, il suo fidanzato, possa morire in guerra. Intanto Catalina chiederà al padre di recuperare la spilla ma Don Alonso le rivelerà di non poter fare nulla per riaverla. Per la ragazza sarà una brutta sorpresa mentre per Cruz sarà una piccola vittoria. Qui la trama completa de La Promessa.

