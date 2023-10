La Promessa Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 ottobre 2023: Cruz gela Curro e gli rivela che Lorenzo non è suo padre!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 9 al 13 ottobre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 9 al 13 ottobre 2023.

Puntata di Lunedì 9 ottobre 2023

Cruz e Alonso sono ancora in disaccordo riguardo a come comportarsi con i cuochi e se licenziarli o meno. Alonso è totalmente contrario a mandarli via e vuole riconoscere invece il loro merito per aver rivelato la verità su Camillo e protetto la famiglia. Curro, stanco dei sotterfugi dei suoi zii, decide di rivelare a Manuel che i marchesi hanno proibito a tutti di rivelargli il suo passato. Il Lujan vorrà indagare a fondo?

Puntata di Martedì 10 ottobre 2023

Pia chiede a Don Gregorio un colloquio per parlargli nuovamente del suo comportamento con il personale. La governante chiede al maggiordomo di avere maggiore comprensione con Maria e di avere pazienza. Catalina vorrebbe trovare una soluzione per il recupero della spilla ma suo padre, purtroppo, deve confessarle che non c’è alcun modo di riaverla.

Puntata di Mercoledì 11 ottobre 2023

Curro ha trovato il coraggio di chiedere a Cruz la verità sulla sua nascita e lei gli confesserà che Lorenzo non è il suo padre biologico. La marchesa gli dirà di non sapere chi sia il suo vero genitore e gli rivelerà che l’unica a saperlo è Eugenia. Il ragazzo riuscirà a chiederlo a sua madre?

Puntata di Giovedì 12 ottobre 2023

Curro, sconvolto da quanto detto dalla zia, affronta Lorenzo. Il De La Mata gli conferma di non essere suo padre ma gli consiglia anche di fare come lui, ovvero di non rendere nota questa informazione, per evitare che si abbattano su di lui cattive voci. Il conte lo minaccia e gli confessa di non sapere assolutamente chi sia il suo vero padre.

Puntata di Venerdì 13 ottobre 2023

Curro è molto deluso da quanto ha scoperto ed è spaventato di perdere qualsiasi cosa. Il ragazzo si confida con Jana, che gli suggerisce che sua zia potrebbe sapere molto più di quanto dice, visto che il parto di Eugenia sarebbe avvenuto quando era in viaggio con lei. I due ragazzi vengono sorpresi da Cruz che si infuria nel vederli così complici. Curro è così costretto a trattare con disprezzo Jana.

