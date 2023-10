La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2023: Pia e Gregorio sempre più vicini...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 10 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Pia riuscirà a convincere Gregorio a essere più comprensivo con Maria. I due sembreranno sempre più vicini...

Nella puntata de La Promessa in onda il 10 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Pia continuerà a chiedere a Gregorio di portare pazienza con i domestici e di non aggredirli. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante pregherà il maggiordomo di essere comprensivo con Maria, schiacciata dal pensiero che Salvador, il suo fidanzato, possa morire in guerra. Intanto Catalina chiederà al padre di recuperare la spilla ma Don Alonso le rivelerà di non poter fare nulla per riaverla. Per la ragazza sarà una brutta sorpresa mentre per Cruz sarà una piccola vittoria.

Anticipazioni La Promessa: Pia e Gregorio sempre più intimi

Pia sembra avere un certo ascendente su Gregorio. Lei è l’unica che il maggiordomo ascolta e di cui segue i consigli. La governante è già riuscita a convincerlo a non trattare male i domestici, Simona e Candela in primis, e a smettere di spadroneggiare. L’unica cosa che non è riuscita a fare è quella di convincere Gregorio a lasciare in pace Don Romulo, con cui pare avere un conto in sospeso da diverso tempo. Pia tornerà all’attacco, per difendere i domestici. Chiederà al suo nuovo amico di avere pazienza con Maria e di scusarla per le sue distrazioni. La ragazza sta passando un momento molto complicato a causa del suo fidanzato Salvador, disperso in guerra, ed è per questo che non è molto attenta.

La Promessa Anticipazioni: Catalina vuole giustizia

Catalina ha scoperto che Cruz ha rubato la sua spilla e ovviamente lo ha riferito a suo padre. Don Alonso si è infuriato con la moglie e tra loro è scoppiata una lite furibonda. I due si sono accusati a vicenda e la marchesa ha persino dichiarato al marito di non essersi mai sentita all’altezza della sua prima moglie. Insomma i marchesi sono ai ferri corti. Catalina cercherà di capire come poter recuperare il suo prezioso gioiello e chiudere per sempre questa faccenda ma l’aspetta una brutta sorpresa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina non avrà mai più la sua spilla

Catalina avrà una brutta sorpresa. Don Alonso la informerà di non avere alcuna soluzione per recuperare la spilla. Ora che è in possesso di un’altra nobildonna, sarebbe davvero vergognoso presentarsi da lei, per chiederla indietro. La giovane Lujan dovrà rinunciarci e Cruz non perderà occasione per dare alla figliastra una stoccata. Ma anche lei sarà costretta a fare presto una grande rinuncia: dovrà mettere da parte il suo orgoglio e chiedere scusa ai domestici per essersi comportata male con loro.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.