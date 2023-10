Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 ottobre 2023: Deacon vuole una storia d'amore con Taylor ma lei partirà con Ridge

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon arriverà da Taylor e le rivelerà di avere interesse per lei e di voler cominciare una storia.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Deacon partirà alla carica con Taylor. Lo Sharpe le rivelerà di avere un debole per lei e di voler provare a capire se tra loro possa funzionare. La Hayes gli riferirà di essere in partenza per Montecarlo con Ridge e di avere intenzione di dedicarsi solo ed esclusivamente a sua figlia. Intanto a casa di Bill, lo Spencer continuerà a occuparsi della sua ospite, che non gli rivelerà ancora il suo nome. Liam arriverà dal padre, per raccontargli meglio della decisione di Steffy di ricoverarsi in clinica.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge pronti a raggiungere Steffy

Taylor e Ridge sono nel panico. Sapere che Steffy si è fatta ricoverare in una clinica psichiatrica, è stata una scoperta dolorosa e preoccupante. È arrivato quindi il momento di agire e di raggiungere la giovane Forrester a Montecarlo, per darle il sostegno necessario. La Hayes e il suo ex marito sono quindi pronti a volare nel Principato. Prima però dovranno sbrigare alcune faccende in sospeso e far preparare l’aereo privato, con cui voleranno in Europa.

Beautiful Anticipazioni: Deacon vuole una storia d’amore con Taylor

Taylor tornerà in ufficio per concludere dei lavori e verrà raggiunta da Deacon. Lo Sharpe le rivelerà di averla voluta vedere per confidarle i suoi sentimenti. Il padre di Hope le confesserà di aver iniziato a provare qualcosa per lei e di essere molto curioso di sapere come possa andare tra loro. La dottoressa sgranerà gli occhi, stupita da questa dichiarazione e risponderà di non aver mai pensato il loro rapporto in questo modo e certamente di non essere per nulla attirata dall’idea di cominciare una relazione con lui. Gli dirà anzi di avere bene altro a cui pensare e di essere in procinto di partire con Ridge, per raggiungere Steffy a Montecarlo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam raggiunge Bill a casa sua

Bill continuerà a curare Li, senza sapere che lei è la madre di Finn. La dottoressa non vorrà ancora dirgli il suo nome, non sentendosi sicura di potersi fidare al 100%. Intanto a Villa Spencer arriverà Liam. Il ragazzo vorrà raccontare al padre quello che sta succedendo a Steffy. Il ragazzo scoprirà che il magnate ha accolto una donna in casa, dopo averla soccorsa per strada e vorrà sapere di chi si tratti. Bill gli dirà di non conoscere il suo nome ma di sperare che lei finalmente glielo confessi. I due si distrarranno parlando della Forrester e non si cureranno di Li, che – uscita dalla sua stanza – ascolterà con interesse la loro conversazione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 ottobre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.