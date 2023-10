Terra Amara Anticipazioni 10 ottobre 2023: Demir tradisce Zuleyha con Umit!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 10 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Umit chiama Demir con una scusa per attirarlo in casa. Qui tra i due scoppia la passione!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 ottobre 2023, alle 14.10, Umit si è stabilita in una delle abitazione di Demir, che quest'ultimo le ha affittato ad un prezzo stracciato. Il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova rompe appositamente un tubo: ha bisogno di una scusa per chiamare lo Yaman. L'imprenditore la raggiunge in tutta fretta per aiutarla, ma, una volta qui, la Kahraman lo bacia. Tra i due scoppia la passione...

Terra Amara Anticipazioni: Umit arriva a Cukurova...

Nel momento in cui Umit, una ragazza bella e misteriosa, è giunta a Cukurova, Demir, per puro caso, si è imbattuto in lei. L'imprenditore è rimasto subito affascinato dalla Kahraman, tanto che, vedendola in mezzo alla strada, in difficoltà con una ruota, si è affrettato a prestarle soccorso. Così, i due hanno finalmente avuto modo di parlare, anche se lei si è mostrata piuttosto reticente nel rispondergli alle domande circa la propria identità...

Terra Amara Anticipazioni: Umit è complice di Fikret!

Umit è giunta in paese per prendere il posto di Mujgan: sarà il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova, dove non si fa che parlare del suo fascino magnetico. Di certo, c'è chi lo ha subito più degli altri, come ad esempio Demir. Quest'ultimo, nonostante Sevda continui a spronarlo a provare a riconquistare Zuleyha, è molto concentrato sulla Kahraman, ed infatti arriva persino ad invitarla come propria ospite ad un evento di premiazione. Lo Yaman, però, non sa che la dottoressa è complice di Fikret. Il nipote di Fekeli, in realtà, è il suo fratellastro segreto, poiché è il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior. Fikret è arrivato in paese appositamente per vendicarsi dell'unico parente rimasto in vita, appunto Demir, reo di aver vissuto una vita agiata, mentre lui è stato costretto a vivere una vita miserevole. Fikret, per mettere in atto il proprio piano di vendetta, ha chiesto ad Umit, una vecchia conoscenza, di aiutarlo...

Demir tradisce Zuleyha con Umit, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 10 ottobre 2023

Quando il papà di Leyla viene a sapere che la nuova arrivata necessita di un appartamento in cui stabilirsi, senza perdere tempo, decide di affittarle ad un prezzo stracciato una delle proprie abitazioni. La Kahraman, in combutta con l'amico di vecchia data, accetta su due piedi. Ora, la ragazza rompe di proposito un tubo, e chiama lo Yaman per chiedergli una mano. Quest'ultimo non esita ad accorrere in suo soccorso. Una volta che Demir la raggiunge, Umit gli si avvicina e lo bacia, poi si allontana repentinamente, ma infine gli domanda di restare per farle compagnia. L'uomo cede, e trascorrono una notte di passione insieme. Lo Yaman tornerà a casa dalla moglie e dai figli soltanto il mattino seguente, e non confesserà all'Altun di averla tradita...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.