Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 9 al 14 ottobre 2023, Demir tradisce Zuleyha: tra lui e Umit scoppia la passione!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 9 al 14 ottobre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 9 al 14 ottobre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 9 ottobre 2023

Dopo il bacio che c'è stato tra lei e Fikret, Mujgan decide di prendere immediatamente le distanze da quest'ultimo. Pertanto, la dottoressa si prepara a lasciare l'abitazione di Fekeli, così da non dover più vivere sotto lo stesso tetto di Fikret. L'Hekimoglu non ha nessun altro posto dove andare, se non la vecchia casa di Sermin, quella che ormai è un nido d'amore per Gulten e Cetin. La giovane, quindi, dovrebbe chiedere ai novelli sposi di andare via.

Puntata in onda Martedì 10 ottobre 2023

Umit si è stabilita in una delle abitazione di Demir, che quest'ultimo le ha affittato ad un prezzo stracciato. Il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova rompe appositamente un tubo: ha bisogno di una scusa per chiamare lo Yaman. L'imprenditore la raggiunge in tutta fretta per aiutarla, ma, una volta qui, la Kahraman lo bacia. Tra i due scoppia la passione.

Puntata in onda Mercoledì 11 ottobre 2023

Gulten e Cetin, seppur a malincuore, lasciano il nido d'amore, ossia la casa che aveva regalato loro Yilmaz prima di morire. Dopotutto, Mujgan vuole trasferircisi, ed ha tutto il diritto di farlo, dato che l'ha ereditata dal marito defunto. Intanto, Zuleyha, grazie all'aiuto di Sermin, organizza una raccolta fondi in onore della memoria della compianta Hunkar.

Puntata in onda Giovedì 12 ottobre 2023

La raccolta fondi organizzata da Zuleyha e da Sermin riscuote un grande successo. L'asta benefica degli abiti della defunta Hunkar si svolge nel migliore dei modi possibili, e la nuova signora della tenuta ne è molto felice. Intanto, viene finalmente svelato il mistero sull'eredità scomparsa di Yilmaz: i trenta milioni di lire vengono ritrovati.

Puntata in onda Venerdì 13 ottobre 2023

Zuleyha, ormai ufficialmente la nuova signora della villa e di Cukurova, di dedica ai più bisognosi anima e corpo, proprio come in precedenza faceva Hunkar. L'Altun lascia un terreno all'istituto statale per la protezione dell'infanzia. Qui vengono ritrovate delle taniche piene di soldi: sono i trenta milioni di Yilmaz. Behice e Mujgan, non appena lo vengono a sapere, rivendicano il diritto di appropriarsene.

Puntate in onda Sabato 14 ottobre 2023

Mentre Demir e Umit portano avanti la loro relazione clandestina, Sevda sprona Zuleyha a riavvicinarsi al marito. Anche Fekeli consiglia alla giovane di non rifugiarsi nel ricordo di Yilmaz e di aprire il proprio cuore allo Yaman. Intanto, Fikret va a fare visita al primario per conoscere i progressi che ha fatto con l'odiato fratellastro; dopodiché, la minaccia: non deve innamorarsi di Demir. Mujgan, invece, vede il conto disposto da Yilmaz per Kerem Ali. La dottoressa non serba più rancore al marito defunto, mentre Behice s'infuria perché quel denaro resterà bloccato fino a quando il bambino non avrà compiuto 21 anni. Mujgan, accorgendosi quanto la zia sia avida, le dice addio per sempre. Nel frattempo, l'Altun viene informata da Sadi, il poliziotto che ha assunto per indagare sull'omicidio di Hunkar, che Behice era già stata sposata, e che entrambi i mariti sono morti in circostanze sospette. Per finire, Rasit torna alla tenuta e spiega a Fadik perché l'ha abbandonata sull'altare: gli zii avevano avuto un terribile incidente e si è dovuto precipitare da loro per occuparsene.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.