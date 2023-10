Beautiful Anticipazioni Puntate dal 9 al 14 ottobre 2023: Finn, finalmente libero, corre da Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 9 al 14 ottobre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 9 al 14 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 9 ottobre 2023

Liam e Wyatt parlano della loro vita privata, ed in particolar modo si soffermano sulla controversa figura paterna. I due fratelli ritengono che Bill, nell'ultimo periodo, stia dando prova di essere davvero cambiato: non sembra più l'uomo interessato soltanto al potere e al denaro, ma ora è più concentrato sugli affetti.

Puntata in onda Martedì 10 ottobre 2023

Ridge e Taylor sono pronti a partire. Dopo aver saputo che Steffy è ricoverata in una struttura psichiatrica, poiché bisognosa di aiuto per superare la morte di Finn, i suoi genitori hanno capito di doverla raggiungere in Europa. Prima che la Hayes si metta in viaggio, però, riceve la visita di Deacon, il quale vuole convincerla che tra loro ci sia più di una semplice amicizia.

Puntata in onda Mercoledì 11 ottobre 2023

Ridge e Taylor sono sul volo per Montecarlo, impazienti di riabbracciare Steffy ed i bambini. Gli ex coniugi sanno che la figlia, da quando è morto Finn, è depressa, tanto che ha deciso di farsi ricoverare in un centro psichiatrico.

Puntata in onda Giovedì 12 ottobre 2023

Finn continua ad essere prigioniero di Sheila. Il figlio ripete alla madre biologica di lasciarlo andare, e di permettergli quindi di ricongiungersi con la moglie ed i bambini, però la Carter si rifiuta categoricamente di assecondarlo. Intanto, Li, ripresasi dallo stato confusionale, sta raccontando a Bill e a Liam che cosa le è accaduto.

Puntata in onda Venerdì 13 settembre 2023

Bill e Liam, parlando con Li, hanno scoperto dove si nasconde Sheila, e che Finn è ancora vivo. Padre e figlio, insieme alla donna, si affrettano a raggiungere l'appartamento per inchiodare la Dark Lady e per salvare il medico. Una volta giunti a destinazione, Finn riabbraccia Li. Dopodiché, lo Spencer senior lo accompagna da Steffy.

Puntata in onda Sabato 14 ottobre 2023

Liam ed Hope sanno che Finn è vivo, però non riescono a contattare Ridge e Taylor per informarli. I due, tra l'altro, non riescono neanche a comunicare con Bill e Finn, che a loro volta sono in volo verso Steffy con il jet privato del magnate. Intanto, il dottore sta provando a chiamare la moglie, ma c'è sempre la segreteria telefonica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.