Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1°febbraio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1°febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1°febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1°febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1°febbraio 2024 - Ridge, Taylor e Brooke saranno arrivati alla resa dei conti. Il Forrester avrà raggiunto Aspen, con il chiaro intento di chiarire la situazione con la sua ex e tornare insieme a lei. Taylor però sarà molto titubante; non vuole più soffrire e vorrà comprendere cosa sia successo tra Ridge e Brooke per spingere il suo ex marito a correre da lei. Qualcosa non torna. Intanto Eric scoprirà con stupore che il jet privato della Forrester Creations è stato usato da suo figlio. Donna però gli assicurerà che non erano previsti viaggi di lavoro per il rampollo della famiglia. Brooke invece attenderà invano l’arrivo del suo consorte. Alla sua porta busserà Bill, che avrà bisogno di altri consigli amorosi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 1°febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 1°febbraio 2024 - Betul e Lutfiye si aggirano per le strade di Cukurova, ed appaiono piuttosto allegre; dopotutto, stanno facendo shopping in vista delle imminenti nozze tra la ragazza e Fikret. Purtroppo, però, accade un fatto terribile che toglierà il sorriso ad entrambe. Betul e Lutfiye vengono rapite e minacciate da Abdulkadir e Vahap. Una volta che vengono rilasciate, le due decidono di tenere la bocca chiusa con tutti su quanto è appena successo: non vogliono creare allarmismi. Parallelamente, tuttavia, si mettono alla ricerca di qualche informazione compromettente sul conto dei loro sequestratori da presentate al procuratore. Per finire, nonostante debba fare la proposta a Betul, come pre concordato, quando arriva il momento, il fratellastro del defunto Demir non si trova... Che fine ha fatto Fikret? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1°febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1°febbraio 2024 - Don Romulo si renderà conto di non poter più fare da insegnante a Simona e Candela. Il maggiordomo capirà che dare lezioni di matematica alle due cuoche si sta rivelando una vera e propria sfida. Romulo scoprirà che anche Mauro ha gli stessi suoi problemi e forse stavolta i due penseranno a un modo per risolvere questa singolare situazione. Ma come? Qui la trama completa de La Promessa.

