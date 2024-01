Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° febbraio 2024: La resa dei conti è arrivata per Ridge, Taylor e Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor e Ridge saranno faccia a faccia mentre Eric e Donna scopriranno che Ridge ha preso il loro jet. La resa dei conti è arrivata!

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° febbraio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge, Taylor e Brooke saranno arrivati alla resa dei conti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester avrà raggiunto Aspen, con il chiaro intento di chiarire la situazione con la sua ex e tornare insieme a lei. Taylor però sarà molto titubante; non vuole più soffrire e vorrà comprendere cosa sia successo tra Ridge e Brooke per spingere il suo ex marito a correre da lei. Qualcosa non torna. Intanto Eric scoprirà con stupore che il jet privato della Forrester Creations è stato usato da suo figlio. Donna però gli assicurerà che non erano previsti viaggi di lavoro per il rampollo della famiglia. Brooke invece attenderà invano l’arrivo del suo consorte. Alla sua porta busserà Bill, che avrà bisogno di altri consigli amorosi.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Taylor a confronto

Le cose si complicano. Ridge è arrivato ad Aspen e ha trovato Taylor mentre faceva una passeggiata per schiarirsi le idee. Il Forrester arriverà dritto al punto e le dirà di essere giunto là per lei. La Hayes sgranerà gli occhi per la sorpresa e nel suo cuore si faranno spazio sentimenti molto contrastanti. Da una parte sarà molto felice di vedere Ridge dall’altra non vorrà più soffrire e non vorrà ovviamente illudersi che le cose possano funzionare. Lo stilista insisterà non poco con lei, per convincerla a credere che lui sia giunto per lei e solo per lei. Taylor avrà però la – giusta – sensazione che il Forrester abbia discusso con Brooke e che, irritato da lei, sia corso dall’altra donna della sua vita.

Anticipazioni Beautiful: Dov’è finito Ridge? Eric e Donna in ansia

Ridge impiegherà un po’ di tempo per convincere Taylor di essere giunto per lei e solo per lei. La Hayes cercherà di non lasciarsi andare alle emozioni, decisa a non soffrire più per il Forrester. Lo stilista saprà però essere convincente e potrebbe diventare un vero problema per Brooke, che non ha la minima idea che il suo amato marito sia corso ad Aspen e che non lo abbia detto a nessuno. Ad accorgersi dell’assenza di Ridge saranno Eric e Donna. I due verranno informati che il loro jet privato non è nell’hangar e che è stato preso dal designer. Donna si stupirà tantissimo di questa decisione, visto che non erano in programma viaggi aziendali. La cosa le sembrerà parecchio strana ma presto tutto avrà un senso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke riceve una nuova visita di Bill

Brooke continuerà a ignorare che suo marito sia volato ad Aspen e lo aspetterà invano a casa. La Logan ha organizzato una serata romantica per entrambi a rimarrà piuttosto delusa dal fatto che il suo consorte non solo non tornerà per tempo ma alla sua porta busserà un altro uomo della sua vita. Bill tornerà da lei per avere altri suggerimenti per riconquistare Katie ma sarà davvero solo questo il suo obiettivo? Per caso non vorrà passare del tempo insieme alla persona che più di tutte gli ha fatto girare la testa?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.