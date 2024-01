La Promessa Anticipazioni 1° febbraio 2024: Don Romulo e Mauro in difficoltà!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Romulo capirà che lui e Mauro non possono continuare a dare lezioni a Simona e Candela.

Nella puntata de La Promessa in onda il 1° febbraio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Don Romulo si renderà conto di non poter più fare da insegnante a Simona e Candela. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il maggiordomo capirà che dare lezioni di matematica alle due cuoche si sta rivelando una vera e propria sfida. Romulo scoprirà che anche Mauro ha gli stessi suoi problemi e forse stavolta i due penseranno a un modo per risolvere questa singolare situazione. Ma come?

Anticipazioni La Promessa: Don Romulo in difficoltà

Romulo e Mauro hanno deciso di dare una mano a Simona e Candela. Le due hanno espresso il desiderio di imparare meglio a scrivere e fare di conto, per cui sia il maggiordomo che il bel cameriere, si sono offerti di dar loro un aiuto. Romulo si accorgerà però che il compito che ha assunto non è per nulla semplice. Fare da insegnante di matematica a due donne peperute come Candela e Simona, è una sfida forse un po’ troppo complessa per uno che di mestiere non fa il maestro.

La Promessa Anticipazioni: Mauro in crisi come Don Romulo

Don Romulo scoprirà non solo che dare lezioni a Simona e Candela non è un’impresa facile ma anche che Mauro si trova nella sua stessa situazione. Il maggiordomo si confronterà molto presto con il cameriere, con cui discuterà della possibilità di aiutare le cuoche in altro modo. Come riusciranno a non tradire la fiducia in loro riposta?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Un maestro in arrivo per Simona e Candela

Vi anticipiamo che nelle prossime puntate de La Promessa arriverà un nuovo personaggio. Il suo nome sarà Carlos Orengo. L’uomo, interpretato da Ramon Ibarra – conosciuto per il ruolo di Raimundo Ulloa de Il Segreto – sarà assunto molto presto ma si rivelerà non solo un personaggio dai segreti oscuri ma anche una conoscenza della stessa Simona. Che cosa ci riserveranno le prossime puntate della Soap?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.