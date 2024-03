Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1°marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1°marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1°marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1°marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 febbraio 2024 - Hope dovrà gestire un Thomas scatenato e molto felice di aver scoperto che la Logan lo trovi sexy. La ragazza si troverà però anche a scoprire un dettaglio piuttosto inquietate, che troverà all’interno dell’ufficio del Forrester. La giovane verrà a sapere che qualcuno ha consegnato al designer un manichino con le sue fattezze e chiederà immediate spiegazioni. Il figlio di Ridge dovrà correre ai ripari e si scuserà con lei, dicendole di non avere idea di come possa essere finito nel suo studio. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1°marzo 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 1°marzo 2024 - grazie a delle notizie pubblicate sui giornali francesi, Fikret e Cetin hanno scoperto la verità sulla misteriosa identità di Hakan Gumusoglu. I due, soddisfatti dei frutti che hanno dato le loro ricerche, capiscono che è giunto il momento di tornare a casa. Purtroppo, però, a causa della guerra civile scoppiata in Libano, vengono chiuse le frontiere; pertanto, Fikret e Cetin restano bloccati lì. Intanto, Lutfiye, divenuta vicesindaco, è molto in pensiero per il nipote, perché nonostante stia tentando a contattarlo, non ci riesce. Zuleyha, al corrente della situazione, evita d'informarla per non farla agitare ulteriormente. In più, la signora, in ansia per il destino di Fikret e del braccio destro, chiede aiuto ad Hakan. Quest'ultimo, tuttavia, non la prende per niente bene: lo fa arrabbiare che l'Altun abbia preferito mandare il cognato ad investigare sul suo conto anziché fargli direttamente delle domande... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1°marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1°marzo 2024 - Jana sarà sconvolta dalla notizia che Jimena è incinta. La cameriera non riuscirà proprio a capacitarsi che possa essere successo davvero tutto questo. La ragazza scoppierà in una crisi di pianto senza sosta. Simona intanto cercherà di convincere Candela a preparare un caffè per Don Carlos, durante una pausa di studio. Avrà così modo di parlare, da sola, con il maestro. Cosa vorrà dirgli? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 26 febbraio al 1° marzo 2024.