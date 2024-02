Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° marzo 2024: Hope è sconvolta. Nell'ufficio di Thomas c'è un manichino che le somiglia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope scoprirà con orrore che nell'ufficio di Thomas c'è un manichino che le somiglia...

Le Anticipazioni di Beautiful in onda su Canale 5 il 1° marzo 2024, alle ore 13.45, ci rivelano che Hope dovrà gestire un Thomas scatenato e molto felice di aver scoperto che la Logan lo trovi sexy. La ragazza si troverà però anche a scoprire un dettaglio piuttosto inquietate, che troverà all’interno dell’ufficio del Forrester. La giovane verrà a sapere che qualcuno ha consegnato al designer un manichino con le sue fattezze e chiederà immediate spiegazioni. Il figlio di Ridge dovrà correre ai ripari e si scuserà con lei, dicendole di non avere idea di come possa essere finito nel suo studio.

Anticipazioni Beautiful: Hope nei guai a causa di Paris

Hope è nei guai per colpa di Paris. La ragazza ha scoperto che la sua amica ha confessato al Forrester le sue rivelazioni e purtroppo per lei, il designer ha gradito tanto i suoi apprezzamenti, da pensare di poter avere altre chance. La figlia di Brooke impiegherà un po’ di tempo per fargli capire che le cose non stanno andando come lui pensa e che i suoi commenti erano privi di secondi fini. Capirà però che il giovane che ha davanti ha ben altro in mente.

Beautiful Anticipazioni: Hope trema. Nell’ufficio di Thomas c’è un manichino che le somiglia

Hope si renderà conto che Thomas ha ormai perso la testa e che le cose gli stanno sfuggendo di mano. Ma a preoccuparla, più che le poco accorte rivelazioni di Paris, sarà uno strano oggetto, dalle fattezze molto inquietanti. Hope scoprirà che nell’ufficio di Thomas c’è un manichino che le somiglia moltissimo. La giovane stilista tremerà nel vederlo e chiederà immediatamente spiegazioni al suo collega, che si affretterà a dirle di non avere idea di come quell’oggetto sia finito là, visto che lui non lo ha ordinato. Hope gli crederà? Vi anticipiamo che il manichino Hope avrà grande spazio nelle prossime puntate di Beautiful e ne vedremo davvero delle belle.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy rimette Brooke al suo posto

Mentre Hope cercherà di capire cosa ci faccia un manichino che le somiglia nell’ufficio di Thomas. Steffy avrà uno spiacevole incontro con Brooke, che come la figlia l’accuserà di aver fatto in modo che le cose andassero molto male per lei e Ridge. La bella Forrester rimetterà al suo posto la sua ex matrigna, dicendole chiaramente che il suo matrimonio era arrivato al capolinea e che l’amore tra i suoi genitori era destinato a vincere su tutto e tutti, anche su di lei.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.