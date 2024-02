Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 1° marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Fikret e Cetin scoprono la verità su Hakan, ma restano bloccati in Libano...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 1° marzo 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Cevriye porta Fadik all'esasperazione poiché non la sta a sentire. Inoltre, la donna rivendica il prestito che ha fatto a Rasit. Intanto, Lutfiye sta per vivere il primo giorno in Consiglio Comunale, mentre Hakan prova a conquistare la fiducia di Zuleyha, purtroppo per lui senza successo. Quest'ultima continua a pensare alle parole di Vahap. In un secondo momento, Fikret e Cetin spingono Vahap con le spalle al muro, costringendolo a dire la verità e a dare loro l'indirizzo di un certo Kathali. Sermin, invece, non ha capito che Colak non vuole sposare lei, bensì Betul. Dopodiché, Fikret e Cetin, grazie a delle notizie pubblicate sui giornali francesi, hanno scoperto la vera identità di Hakan. I due stanno per rientrare a casa, ma a causa della guerra civile scoppiata in Libano vengono chiuse le frontiere e restano bloccati. Lutfiye, divenuta vicesindaco, non riesce a rintracciare Fikret, e Zuleyha non ha il coraggio di dirle la verità. Per finire, Zuleyha, sempre più in ansia per il destino di Fikret e di Cetin, e così chiede aiuto ad Hakan, il quale però si arrabbia per il fatto che abbia inviato Fikret a Beirut per investigare sul suo conto anziché fargli direttamente delle domande...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sospetta di Hakan...

Fadik è esasperata, e a portarla all'esasperazione è stata Cevriye. Quest'ultima si sta dimostrando molto impertinente: non dà minimamente ascolto alla domestica, facendola innervosire. Come se non bastasse, Cevriye sta rivendicando un prestito che aveva elargito a Rasit. Quest'ultimo, già infastidito dagli ordini che continua a dargli Gaffur, ormai nuovo capo dei braccianti, s'infastidisce ancora di più. Intanto, Lutfiye, divenuta consigliera comunale, si appresta a vivere il suo primo giorno in Consiglio Comunale. Hakan, invece, sta tentando di riconquistare la fiducia di Zuleyha, che, però, continua a pensare alle parole di Vahap: è se il malvivente avesse ragione, se davvero l'imprenditore non fosse Mehmet Kara, bensì Hakan Gumusoglu? Il dubbio l'attanaglia...

Terra Amara Anticipazioni: Colak vuole sposare Betul!

Zuleyha gli ha chiesto d'indagare più a fondo su Hakan, e Fikret non si è potuto sottrarre alla richiesta dell'amata. Pertanto, il rosso si dirige in fretta e furia insieme a Cetin da Vahap per metterlo con le spalle al muro. Fikret vuole che il fratello di Abdulkadir gli dica la verità sull'identità dell'imprenditore. Inoltre, gli chiede di dargli l'indirizzo di un certo Kathali... Intanto, Sermin si sta illudendo. La donna ha messo gli occhi su Colak, uno dei signori più ricchi e potenti di Cukurova. Tuttavia Sermin ha fatto male i suoi calcoli. Infatti, Colak non vuole sposarsi con lei, ma con Betul!

Fikret e Cetin smascherano Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 1° marzo 2024

Grazie a delle notizie pubblicate sui giornali francesi, Fikret e Cetin hanno scoperto la verità sulla misteriosa identità di Hakan Gumusoglu. I due, soddisfatti dei frutti che hanno dato le loro ricerche, capiscono che è giunto il momento di tornare a casa. Purtroppo, però, a causa della guerra civile scoppiata in Libano, vengono chiuse le frontiere; pertanto, Fikret e Cetin restano bloccati lì. Intanto, Lutfiye, divenuta vicesindaco, è molto in pensiero per il nipote, perché nonostante stia tentando a contattarlo, non ci riesce. Zuleyha, al corrente della situazione, evita d'informarla per non farla agitare ulteriormente. In più, la signora, in ansia per il destino di Fikret e del braccio destro, chiede aiuto ad Hakan. Quest'ultimo, tuttavia, non la prende per niente bene: lo fa arrabbiare che l'Altun abbia preferito mandare il cognato ad investigare sul suo conto anziché fargli direttamente delle domande...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.