La Promessa Anticipazioni 1° marzo 2024: Per Jana è la fine di tutto!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 1° marzo 2024, alle ore 16.40, Jana sarà sconvolta dalla notizia che Jimena è incinta. La cameriera non riuscirà proprio a capacitarsi che possa essere successo davvero tutto questo. La ragazza scoppierà in una crisi di pianto senza sosta. Simona intanto cercherà di convincere Candela a preparare un caffè per Don Carlos, durante una pausa di studio. Avrà così modo di parlare, da sola, con il maestro. Cosa vorrà dirgli?

Anticipazioni La Promessa: Jana crolla

Jimena è incinta e la notizia, come era prevedibile, ha fatto velocemente il giro della tenuta. Mentre i Lujàn sono felici di accogliere un nuovo erede in famiglia, Manuel continua a tormentarsi. Non avrà più la possibilità di allontanarsi dalla donna che non ama e quel che è peggio è che la persona a cui è sinceramente affezionato, soffrirà tantissimo per questo. E in effetti Jana crollerà letteralmente nello scoprire che il suo amato sta per diventare padre. La ragazza finirà per scoppiare in un pianto a dirotto e disperato senza poter fare nulla per fermare tutto questo e senza poter neanche confessare perché sia così triste.

La Promessa Anticipazioni: Beatriz prende di mira Curro

Martina dovrà gestire una situazione molto più complessa e difficile di quella che ha dovuto gestire sino a ora. Beatriz ha scoperto che tra lei e il cugino di Catalina c’è dell’affetto e farà di tutto per metterle i bastoni tra le ruote e vendicarsi. La malefica nuova arrivata prenderà di mira Curro e cercherà di sedurlo, scatenando ovviamente la rabbia di Martina, che però non potrà dire e fare nulla visto che non potrà uscire allo scoperto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona nasconde un altro segreto

Simona e Candela sono riuscite ad avere un altro insegnante e alla tenuta è arrivato Don Carlos. Simona lo conosce già ma nessuno deve scoprirlo. La cuoca vuole mantenere il segreto sul suo vero rapporto con il nuovo arrivato e cercherà di assicurarsi che anche lui non dica nulla. Per parlare con lui da sola, convincerà Candela ad assentarsi dall’aula con la scusa di preparare un caffè a Carlos, durante una pausa.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.