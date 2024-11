Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia di Ilgaz e Ceylin, protagonisti dell'appassionante Serial Turco. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 novembre 2024 - Brooke e Ridge non potranno lasciare Roma prima di lasciarsi trasportare da un’altra magia. I due innamorati incontreranno Andrea Bocelli. Si tratterà di una sorpresa organizzata dalla Logan che, prima di ritornare a casa, vorrà sugellare il suo amore ritrovato con il suo compagno, facendogli un regalo musicale. Il famoso cantante italiano suonerà per loro una delle sue più romantiche canzoni, accompagnato da sua moglie e da sua figlia. Per la coppia predestinata sarà un momento romantico e meraviglioso e solo dopo essersi lasciati trascinare da queste note, saranno pronti a raggiungere gli altri al jet. Intanto Liam avrà già preso il primo volo di linea per tornare a Los Angeles e aspettare Hope per la resa dei conti... Qui la trama completa di Beautiful.

Segreti di Famiglia: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 novembre 2024

Nella puntata di Segreti di Famiglia di oggi - 20 novembre 2024 - Neva ha paura al pensiero che Engin possa rivelare a qualcuno il suo scabroso segreto, ed incalza Pars. Intanto, Tugce sta chiedendo aiuto ad Eren: Fatih sta picchiando selvaggiamente Ozlem; tuttavia, durante la lite la ragazzina scopre che l'uomo è andato su tutte le furie proprio a causa del poliziotto. Mert, invece, ordina a Serdar di scoprire quale sia il problema di Cinar. D'altra, sarà proprio quest'ultimo ad aprirsi con il nonno... Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 20 novembre 2024 - informato da Cemile di ciò che è accaduto a Zeynep, Sakine, Nermin, Mehdi ha capito che la cosa migliore da fare fosse recarsi in commissariato per rilasciare una deposizione, in modo tale da chiarire una volta per tutte la sua posizione. Qui, però, il meccanico s'imbatte proprio nella sua ex moglie, che tra l'altro è in compagnia dell'odiato Baris. Quando si ritrovano faccia a faccia, la tensione è palpabile. Come se non bastasse, il fatto che Zeynep continui a prendere le parti di Mehdi non fa che innervosire ancora di più l'avvocato... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 novembre 2024 - Petra non riuscirà più a sopportare Cruz. La fidata cameriera della marchesa comincerà a prendere le distanze da lei e a meditare vendetta per la morte di Feliciano, di cui lei e Ayala sono convinti sia la prima e vera responsabile. I due innamorati hanno deciso di fare squadra per dare una lezione memorabile alla nobile e il conte sarà pronto a tutto per umiliare la sua vecchia amica. Con questo spirito troverà anche l’occasione di rivelare a Petra di amarla ancora. Intanto alla tenuta continuerà lo sciopero e Don Lorenzo, Romulo e Maria proseguiranno con le loro trattative. I domestici riusciranno a far riassumere Jana come cameriera, salvandola dal suo semplice ruolo di sguattera. Vera non riuscirà a togliersi dalla mente che la Fernandez sia la responsabile della scomparsa della borsa con i suoi soldi mentre Jana racconterà Manuel di aver messo sotto torchio Abel e confesserà a Curro di essere certa che Don Alonso non possa essere tra gli assassini della loro madre. Don Lorenzo, dopo l’annuncio dell’imminente matrimonio tra Catalina e Pelayo, deciderà di indagare più a fondo nel business delle marmellate... Qui la trama completa de La Promessa.

