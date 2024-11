My Home My Destiny 2 Anticipazioni 19 novembre 2024: Mehdi e Baris faccia a faccia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 19 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi e Baris faccia a faccia. Che cosa accadrà?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono a dir poco scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 19 novembre 2024, Mehdi, messo al corrente da Cemile dagli ultimi avvenimenti, si presenta al commissariato per chiarire una volta per tutte la sua posizione, facendo una dichiarazione. Qui, il meccanico si trova faccia a faccia con Zeynep e Baris...

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di My Home My Destiny in onda il 19 novembre 2024.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep, Sakine e Nermin in pericolo!

Nel tentativo di spingerla a tornare sui suoi passi, Sakine ha seguito Zeynep fino all'ingresso della grande villa di Nermin. La poverina continuava a supplicare la figlia di non abbandonarla per stare con la madre adottiva, allontanandosi di nuovo da lei; tuttavia, Zeynep insisteva nel dirle che ormai aveva preso la sua decisione e che non avrebbe cambiato idea. Proprio il quel momento, un motociclista che passava di lì ha sparato contro le tre donne...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep difende Mehdi!

Per fortuna, Zeynep, Sakine e Nermin sono uscite illese dalla sparatoria che c'è stata davanti a casa di quest'ultima, ma la paura per ciò che è accaduto e soprattutto per ciò che sarebbe potuto accadere resta. L'intimidazione che hanno subito ha generato un forte sconcerto, specialmente in Baris, il quale, tra l'altro, è convinto che dietro ci sia lo zampino di Mehdi. Così, Zeynep, che invece continua a difendere l'ex marito, ritenendolo estraneo alla sparatoria, si sta scontrando con Baris e con le sue due madri, che hanno la stessa convinzione dell'avvocato...

Mehdi e Baris faccia a faccia, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 19 novembre 2024

Cemile, in allarme per quello che è accaduto e che sarebbe potuto accadere a Zeynep, Sakine e Nermin, sta mettendo Mehdi al corrente della sparatoria. La rossa sa che il fratello non c'entra niente con questa storia, ma sa anche che c'è qualcuno che pensa che sia coinvolto; pertanto, lo spinge a farsi avanti e a chiarire quanto prima le cose. Mehdi le dà ascolto, si presenta al commissariato e rilascia una testimonianza. Qui, però, sta per succedere qualcosa d'inaspettato, e che complicherà ulteriormente la situazione: il meccanico si ritroverà faccia a faccia con l'ex moglie e con l'odiato Baris...

