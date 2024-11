Segreti di Famiglia Anticipazioni puntate dal 18 al 22 novembre 2024: Parla tenta di togliersi la vita!

Anticipazioni TV

Segreti di Famiglia torna su Canale5. La Soap, che noi abbiamo conosciuto come Fiction in onda nel prime time della rete ammiraglia Mediaset, arriva nel daytime, dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, dopo Beautiful e al posto di Endless Love. Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 18 al 22 novembre 2024.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate dal 18 al 22 novembre 2024

Puntata in onda Lunedì 18 novembre 2024

La cella di Engin viene perquisita dai secondini e spunta il suo cellulare sotto al materasso, per cui Pars chiede che il detenuto venga punito con l’isolamento. Stessa richiesta che, poco prima, aveva fatto anche Ilgaz. Il procuratore convoca l’avvocato Seda sospettando che sia stata lei a far entrare il telefono cellulare in carcere ma lei nega fermamente, pur non convincendo Pars che la fa arrestare come sospettata, chiedendo che vengano messi sotto sequestro il suo cellulare e il computer. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 18 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 19 novembre 2024

Erem telefona a Ozlem per chiederle di incontrarla e lei, di nascosto dal marito violento, si presenta all’appuntamento. Eren le rivela di essersi sottoposto ad un test del DNA che ha rivelato che è lui il padre di Tugce e così scoppia un’animata discussione tra loro, che si rinfacciano la fine della loro relazione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 19 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 20 novembre 2024

Ceylon e Ilgaz fanno irruzione a casa di Melme per salvare Elif, pochi istanti prima che la donna somministri alla figlia qualcosa di sospetto. La ragazzina viene portata subito in ospedale e Ilgaz convalida l’arresto per la madre. Dopo aver vinto la gara con la sua squadra, Parla è schiacciata dal ricatto di Engin e tenta il suicidio. Quando Aylin trova nella tasca della ragazza il biglietto anominomo con le minacce, Ceylin capisce che è opera di Engin e gli telefona immediatamente. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 20 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 21 novembre 2024

Neva è terrorizzata all’idea che Engin riveli a qualcuno il suo segreto e incalza Pars, mentre Tugce chiede l’aiuto di Eren per salvare sua madre dal marito che la sta picchiando, ma durante la lite furiosa e violenta viene fuori che Faith ha perso la testa proprio per colpa di Eren. Mere ordina a Serdar di scoprire cosa tormenti Cinar ma quando fallisce, è Cinar stesso a spingersi a confessare tutto al nonno. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 21 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 22 novembre 2024

Neva va a trovare Engin in carcere ma lo trova privo di sensi e dà l’allarme affinché venga trasportato in ospedale. Le condizioni del ragazzo sono gravi. Nel frattempo, Ceylin raggiunge Seda proprio mentre lei viene avvertita delle condizioni di salute di Engin, e si precipita in ospedale. Qui le raggiunge anche Ilgaz. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 22 novembre 2024

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.