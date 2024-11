Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 novembre 2024: Brooke e Ridge suggellano il loro amore con Andrea Bocelli!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 20 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Brooke e Ridge tarderanno ad arrivare al jet. I due passeranno un'incantevole pomeriggio in compagnia di Andrea Bocelli.

Brooke e Ridge non potranno lasciare Roma prima di lasciarsi trasportare da un’altra magia. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano nella puntata in onda il 20 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, i due innamorati incontreranno Andrea Bocelli. Si tratterà di una sorpresa organizzata dalla Logan che, prima di ritornare a casa, vorrà sugellare il suo amore ritrovato con il suo compagno, facendogli un regalo musicale. Il famoso cantante italiano suonerà per loro una delle sue più romantiche canzoni, accompagnato da sua moglie e da sua figlia. Per la coppia predestinata sarà un momento romantico e meraviglioso e solo dopo essersi lasciati trascinare da queste note, saranno pronti a raggiungere gli altri al jet. Intanto Liam avrà già preso il primo volo di linea per tornare a Los Angeles e aspettare Hope per la resa dei conti.

Beautiful: Ridge e Brooke di nuovo insieme

Ridge e Brooke sembrano davvero destinati a stare l’uno accanto all’altra. Roma ha fatto la magia e ha permesso ai due innamorati di tornare insieme e di lasciarsi alle spalle gli errori del passato. Il Forrester ha letto come un segno del destino, il fatto di aver scorto la bionda dal buco della serratura sull’Aventino e si è quindi precipitato da lei per dichiararle il suo amore e la sua intenzione di avere di nuovo un futuro con lei. Sono stati momenti davvero meravigliosi per i due, che devono però lasciare l’incanto della Città Eterna per tornare a casa. Ma prima di volare a Los Angeles, Brooke farà una sorpresa al suo amato.

Beautiful Anticipazioni puntata del 20 novembre 2024: Brooke e Ridge ammaliati dalla musica di Bocelli

Brooke vorrà fare un bel regalo al suo amato prima di tornare a Los Angeles e alle loro quotidiane faccende. Organizzerà un incontro con Andrea Bocelli, che suonerà per loro una tra le sue canzoni più belle. Il cantante sarà accompagnato da sua moglie Veronica e dalla loro figlia Virginia e Ridge rimarrà estasiato da questo magico regalo che la donna del suo destino gli ha riservato. La coppia d’oro passerà le ultime ore in compagnia dell’artista, nella sua casa romana e sarà pronta ad affrontare il viaggio di ritorno. Entrambi saranno consapevoli di dover chiarire la situazione a molte persone, soprattutto a Taylor che ancora spera che la situazione volga a suo favore.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam torna a casa di nascosto

Ridge e Brooke raggiungeranno il jet dove li stanno aspettando Hope, Steffy, Carter e Thomas. I fratelli Forrester manterranno la promessa di non mettersi in mezzo nel rinnovato amore tra il loro padre e la Logan ma Steffy non riuscirà a non guardare con sospetto la sua sorellastra. La ragazza è l’unica a sapere che Liam è stato a Roma e che, di nascosto come era arrivato, se n’è andato. Lo Spencer si è imbarcato su un volo di linea qualche ora prima e ha già in mente di attendere sua moglie a casa, per la loro drammatica resa dei conti. E le cose tra loro non andranno per nulla bene.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 novembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.