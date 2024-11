My Home My Destiny 2 Anticipazioni 20 novembre 2024: Baris furioso con Zeynep!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 20 novembre 2024 su Canale 5: Baris se la prende con Zeynep per come si sta comportando con Mehdi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 novembre 2024 alle 16:40, nel momento in cui Mehdi e Baris si ritrovano faccia a faccia, la tensione tra di loro arriva alle stelle. L'avvocato, tra l'altro, è ancora più innervosito dall'atteggiamento protettivo della giovane nei confronti del suo ex marito...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep, Sakine e Nermin in pericolo!

Zeynep, Sakine e Nermin hanno vissuto degli attimi di puro terrore. La madre biologica aveva seguito la figlia fino alla sontuosa villa della madre adottiva per supplicarla a cambiare idea, ossia a non trasferirsi lì, quando, all'improvviso, è sopraggiunto un motociclista che ha esploso dei colpi da arma da fuoco nella loro direzione. Per fortuna, Zeynep, Sakine e Nermin ne sono uscite illese, anche se tutte e tre continuano ad avere molta paura...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi sotto accusa!

Per Baris, Sakine e Nemin non ci sono dubbi: dietro alla sparatoria deve esserci lo zampino di Mehdi. Zeynep, però, si scontra con tutti e tre, difendendo a spada tratta l'ex marito e sostenendo la tesi secondo cui non ci sono prove del suo coinvolgimento in ciò che è accaduto. Dunque, fino a prova contraria, è cosa buona e giusta considerare Mehdi innocente.

Baris fuori di sé, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 20 novembre 2024

Informato da Cemile di ciò che è accaduto a Zeynep, Sakine, Nermin, Mehdi ha capito che la cosa migliore da fare fosse recarsi in commissariato per rilasciare una deposizione, in modo tale da chiarire una volta per tutte la sua posizione. Qui, però, il meccanico s'imbatte proprio nella sua ex moglie, che tra l'altro è in compagnia dell'odiato Baris. Quando si ritrovano faccia a faccia, la tensione è palpabile. Come se non bastasse, il fatto che Zeynep continui a prendere le parti di Mehdi non fa che innervosire ancora di più l'avvocato...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.