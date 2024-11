Segreti di Famiglia Anticipazioni 20 novembre 2024: Neva in preda al panico, per lei si mette male...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 20 novembre 2024. Nell'episodio della Soap vedremo Neva e Tugce in preda il panico, mentre Cinar si aprirà con suo nonno Mert facendogli un importante confessione...

La puntata di Segreti di Famiglia del 20 novembre 2024 ci mozzeranno il fiato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 14.10, ci rivelano che Neva ha paura al pensiero che Engin possa rivelare a qualcuno il suo scabroso segreto, ed incalza Pars. Intanto, Tugce sta chiedendo aiuto ad Eren: Fatih sta picchiando selvaggiamente Ozlem; tuttavia, durante la lite la ragazzina scopre che l'uomo è andato su tutte le furie proprio a causa del poliziotto. Mert, invece, ordina a Serdar di scoprire quale sia il problema di Cinar. D'altra, sarà proprio quest'ultimo ad aprirsi con il nonno...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 20 novembre 2024: Neva terrorizzata!

Neva è in preda al panico. Anche la rossa è finito nel mirino di Engin, il quale, essendo entrato a conoscenza del suo scabroso segreto, la tiene in pugno. Neva sa bene che con Engin c'è ben poco da scherzare; in effetti, ad esempio, il detenuto è riuscito - da dietro le sbarre - a spingere Parla al suicidio, ricattandola: avrebbe rivelato a tutti che era riuscita a vincere la gara di nuovo soltanto perché dopata. Terrorizzata, la giovane incalza Pars affinché prenda in mano la situazione e trovi una soluzione al suo grande problema...

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Tugce chiede aiuto ad Eren...

Tugce è terrorizzata: Ozlem potrebbe morire da un momento all'altro. La ragazzina, non sapendo a chi chiedere aiuto, si rivolge ad Eren. Tugce spiega al poliziotto - ignara del fatto che in realtà sia suo padre - che Fatih è fuori di sé dalla rabbia, tanto che sta picchiando selvaggiamente sua madre. Tuttavia, durante la lite furibonda, la giovane viene a sapere che la causa di questa rabbia dell'uomo è proprio Eren...

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Cinar si apre con Mert...

Mert continua a tenere Cinar sotto stretta sorveglianza. L'uomo, non togliendogli mai gli occhi di dosso, si è reso conto che suo nipote ha qualcosa che non va: è irrequieto come non mai. Determinato a scoprire quale sia il suo problema, Mert ordina a Serdar d'indagare e di metterlo al corrente di ciò che scoprirà. D'altra parte, quest'ultimo fallisce. Sarà proprio Cinar, alla fine, a sfogarsi con suo nonno, per spiegargli una volta per tutte per quale motivo sia tanto turbato... Come reagirà Mert all'incredibile rivelazione del ragazzo?

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.