Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 novembre 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia di Ilgaz e Ceylin, protagonisti dell'appassionante Serial Turco. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 novembre 2024 - Roma farà la sua magia… una magia d’amore. Ridge capirà che Brooke è la donna della sua vita e che vuole stare con lei, nonostante il passato. L’evento magico capiterà dopo che la Logan si sarà persa tra le vie di Roma e lascerà Carter e Ridge a continuare la passeggiata da soli. La donna si ritroverà nel giardino della Villa del Priorato di Malta e Ridge, senza volerlo, la vedrà dal buco della serratura sul colle Aventino. Per il designer sarà il segno che il destino li vuole riunire e che nulla e nessuno dovrà più separarli. Raggiungerà la sua amata bionda e le chiederà di essere la sua Logan per sempre. Ovviamente la madre di Hope accetterà con trasporto mentre a Los Angeles Taylor continuerà a sperare che il viaggio non la metta in difficoltà e di nuovo in un angolo. La dottoressa si sfogherà con Finn, che le dirà di aspettare notizie fresche dall’Italia visto che è stato lui a consigliare a Liam di raggiungere la moglie per farle una sorpresa. Lo Spencer dovrebbe essere già arrivato ma non ha ancora saputo nulla… e il perché sarà presto detto... Qui la trama completa di Beautiful.

Segreti di Famiglia: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 novembre 2024

Nella puntata di Segreti di Famiglia di oggi - 18 novembre 2024 - Pars convoca Seda. Il procuratore capo non ha alcun dubbio: è stata lei a consegnare di nascosto il telefono ad Engin. In fin dei conti, quest'ultimo ha contatti soltanto con Seda. L'avvocato, però, non ha alcuna intenzione di confessare, anzi, nega con forza ogni responsabilità. Dato che Pars non è per niente convinto della veridicità delle sue parole, oltre a disporre il sequestro del suo cellulare e del suo computer, la fa arrestare! Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 18 novembre 2024 - Sakine, non volendosi dare per vinta, ha seguito Zeynep fino all'ingresso della grande dimora di Nermin per continuare a supplicarla di ripensarci. In quel preciso istante, un motociclista che passava per quella strada ha estratto una pistola ed ha esploso un colpo in direzione delle tre donne. Per fortuna, nessuna di loro è rimasta ferita, ma sia Zeynep che Sakine e Nermin sono ancora sotto shock. L'intimidazione che hanno subito genera un forte sconcerto. L'avvocato, prendendo in mano la situazione, si oppone categoricamente alle accuse contro Mehdi, additato come il colpevole di ciò che è successo; secondo Zeynep, infatti, non ci sono le prove del suo coinvolgimento nella sparatoria. Inoltre, la mora si scontra con le sue madri e con Baris, che tentano imperterriti di farle aprire gli occhi... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 novembre 2024 - le indagini di Manuel convinceranno Jana ad affrontare Abel e a tentare di scoprire, almeno lei, la verità sul medico. La ragazza tenderà un’imboscata al dottore e gli farà una domanda a bruciapelo, che lui però sarà molto abile a schivare. La sua risposta sarà però talmente evasiva da mettere la giovane in allarme. Jana non potrà andare a fondo nella questione perché verrà interrotta da Catalina, che rivelerà di aver deciso la data delle sue nozze e che questa arriverà molto presto. Don Romulo e Maria si renderanno conto di non essere per nulla preparati a gestire delle trattative sindacali e chiederanno ai domestici di dare loro una mano e di essere chiari nelle richieste che intendono fare ai marchesi. Curro invece assumerà ufficialmente il titolo di barone de Linaja... Qui la trama completa de La Promessa.

