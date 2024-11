Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 novembre 2024: Roma fa la magia. Brooke e Ridge tornano insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 18 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, tra Brooke e Ridge rifiorirà l'amore! Roma li farà ritornare insieme.

Roma farà la sua magia… una magia d’amore. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che ci farà compagnia su Canale5 il 18 novembre 2024, alle ore 13.45, Ridge capirà che Brooke è la donna della sua vita e che vuole stare con lei, nonostante il passato. L’evento magico capiterà dopo che la Logan si sarà persa tra le vie di Roma e lascerà Carter e Ridge a continuare la passeggiata da soli. La donna si ritroverà nel giardino della Villa del Priorato di Malta e Ridge, senza volerlo, la vedrà dal buco della serratura sul colle Aventino. Per il designer sarà il segno che il destino li vuole riunire e che nulla e nessuno dovrà più separarli. Raggiungerà la sua amata bionda e le chiederà di essere la sua Logan per sempre. Ovviamente la madre di Hope accetterà con trasporto mentre a Los Angeles Taylor continuerà a sperare che il viaggio non la metta in difficoltà e di nuovo in un angolo. La dottoressa si sfogherà con Finn, che le dirà di aspettare notizie fresche dall’Italia visto che è stato lui a consigliare a Liam di raggiungere la moglie per farle una sorpresa. Lo Spencer dovrebbe essere già arrivato ma non ha ancora saputo nulla… e il perché sarà presto detto.

Beautiful Anticipazioni 18 novembre 2024: Ridge ritrova Brooke per magia

Brooke è passata all’attacco e ha chiarito a Ridge di volerlo di nuovo nella sua vita. La Logan è più che mai determinata a riconquistare l’ex marito e spera che Roma faccia la magia, anzi ne è convinta e a ragione. Qualcosa di magico accadrà davvero e tutto succederà quando la bionda si perderà tra le vie della città, mentre sta facendo una passeggiata insieme al Forrester e a Carter. La bionda si ritroverà a camminare nello splendido giardino della Villa del Priorato dei Cavalieri di Malta e sarà là che Ridge la vedrà, dal buco della serratura sul colle Aventino. Un dettaglio che lascerà a bocca aperta lo stilista, che penserà che vedere Brooke in questo modo, non possa essere un caso e che sia un segno del destino.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Brooke tornano insieme. Roma ha fatto la magia

Ridge vedrà Brooke dal buco della serratura sul colle Aventino e per lui sarà un evento magico, un segno del destino, che gli farà capire di non poter più sfuggire al suo fato. Lo stilista la raggiungerà con un sorriso stampato sul viso e contagerà la sua amata dopo che le avrà detto quello che l’ha spinto a tornare di corsa da lei. Il designer le dirà di amarla e di aver scelto di stare con lei ma soprattutto le chiederà di essere la “sua Logan” per sempre. La madre di Brooke sarà felice come non mai e accetterà di tornare con lui, decisa a non lasciarlo mai più andare via.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Taylor trema a Los Angeles

Per un amore che trionfa ce n’è uno che sfiorisce e per il momento non stiamo parlando di Liam, di cui presto vedremo le prime mosse dopo aver visto Hope baciare Thomas. Stiamo invece pensando a Taylor, rimasta in attesa a Los Angeles e speranzosa che tra Brooke e Ridge non succeda alcuna magia. Purtroppo la dottoressa scoprirà presto che i suoi desideri non sono stati esauditi e che il suo compagno è tornato tra le braccia della donna del suo destino. Prima di scoprirlo si confiderà con Finn, al quale racconterà come si sente. Il ragazzo cercherà di infonderle coraggio e per distrarla le rivelerà di attendere, trepidante, notizie da Liam, a cui ha consigliato di raggiungere sua moglie e di dimostrarle quanto a lei tenga, con una bella sorpresa. Ma quello di cui verrà a conoscenza il bel medico non sarà nulla di positivo né per la famiglia né per lo Spencer stesso.

