Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 novembre 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia di Ilgaz e Ceylin, protagonisti dell'appassionante Serial Turco. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 novembre 2024 - Brooke cercherà di riconquistare il suo ex marito sfruttando le bellezze della Città Eterna. La bionda raggiungerà il Forrester per fare con lui una passeggiata vicino al Colosseo, con la speranza che questa abbia dei risvolti romantici. Nonostante i consigli di Carter, che lo ha spronato a lasciarsi andare con la sua ex moglie e a darle un’altra opportunità, lo stilista si dimostrerà ancora molto dubbioso. Non vorrà causare ulteriori disagi alla sua famiglia e vorrà, almeno per il momento, mantenersi neutrale, per evitare che il passato condizioni di nuovo la vita di tutti. Intanto a Los Angeles, Liam chiederà a Eric e Donna di occuparsi dei bambini e sarà pronto a prendere il primo volo per Roma, così come gli ha consigliato Finn. Il suo sarà un viaggio indimenticabile... Qui la trama completa di Beautiful.

Segreti di Famiglia: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 novembre 2024

Nella puntata di Segreti di Famiglia di oggi - 11 novembre 2024 - vedremo un piccolo riassunto di quanto accaduto, o meglio riprenderemo le fila del discorso. Ci ritroveremo a ripassare quanto accaduto nella puntata del 29 agosto 2024, e rivedremo Engin sempre più scatenato a mettere in moto la sua vendetta. Il ragazzo ha scoperto che Eren ha una figlia e ha minacciato il poliziotto di rivelare a tutti la verità, prima che lo faccia lui. Il Tilmen è spietato e ha promesso di farla pagare anche a sua madre. L’unica persona con cui sembra andare d’accordo è sua zia Seda, spietata quanto lui. La donna gli ha fornito un cellulare e non vede l’ora di farla pagare a sua sorella e a suo cognato, che odia ormai da anni... Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 11 novembre 2024 - finalmente Mehdi sarà libero. Il meccanico cercherà di scrollarsi di dosso i brutti ricordi del carcere e dovrà ringraziare la “sua” Zeynep per questo. È stata la ragazza, con le sue feroci arringhe, a permettergli di lasciare la prigione. È quindi tempo di ricominciare e di passare del tempo in famiglia. Ma Mehdi non potrà ancora stare tranquillo. In città c’è ancora chi crede che lui debba pagare caro le sue azioni e che vuole liberarsi di lui. Il dramma accadrà durante una cena per festeggiare la scarcerazione. Il Karaca sarà preso di mira da alcuni assalitori in motocicletta, che gli punteranno le armi contro, dopo essere riusciti a eludere la sorveglianza delle sue guardie del corpo. Come finirà? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 novembre 2024 - Maria ha un conto in sospeso con i marchesi e si prenderà la sua vendetta molto presto. La Fernandez informerà i suoi colleghi di volersi mettere in sciopero. La ragazza cercherà di convincere i domestici a ribellarsi insieme a lei contro i loro datori di lavoro, che li sottopongono a vessazioni continue. Intanto Catalina sarà molto preoccupata per Pelayo. I due hanno fatto ritorno, prima del previsto, dalle terme e la ragazza teme che il malore che ha costretto il suo amato a chiederle di rientrare a casa, possa essere grave. Per questo chiederà ad Abel di visitarlo. Sebbene malvolentieri, Don Romulo dovrà rimproverare Simona per aver permesso a Norberta di provocare scompiglio alla tenuta... Qui la trama completa de La Promessa.

