La Promessa Anticipazioni 11 novembre 2024: Sciopero! Maria vuole vendicarsi dei marchesi

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 l'11 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Maria sarà pronta a scioperare per farla pagare ai marchesi.

Maria ha un conto in sospeso con i marchesi e si prenderà la sua vendetta molto presto. Nella puntata de La Promessa in onda l’11 novembre 2024 alle ore 19.45 su Rete 4, la Fernandez informerà i suoi colleghi di volersi mettere in sciopero. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la ragazza cercherà di convincere i domestici a ribellarsi insieme a lei contro i loro datori di lavoro, che li sottopongono a vessazioni continue. Intanto Catalina sarà molto preoccupata per Pelayo. I due hanno fatto ritorno, prima del previsto, dalle terme e la ragazza teme che il malore che ha costretto il suo amato a chiederle di rientrare a casa, possa essere grave. Per questo chiederà ad Abel di visitarlo. Sebbene malvolentieri, Don Romulo dovrà rimproverare Simona per aver permesso a Norberta di provocare scompiglio alla tenuta.

La Promessa Anticipazioni Puntata dell’11 novembre 2024: Maria vuole scioperare

Maria non ha perdonato i marchesi per averle impedito di sposarsi con il suo amato Salvador. La Fernandez è però molto cambiata da quando ha trovato i soldi di Vera in soffitta. In lei si è fatto largo il desiderio di vendicarsi e di emanciparsi dal suo lavoro di domestica alla tenuta, ma soprattutto ha cominciato a pensare di far valere i suoi diritti e di non farsi più schiacciare dalle scelte dei suoi datori di lavoro. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la dura punizione subita da Jana, retrocessa a semplice sguattera a causa del suo comportamento inadeguato agli ordini ricevuti da Don Alonso, che le aveva affidato la cura esclusiva di Curro. Maria non potrà più sopportare niente di tutto questo e spronerà i suoi colleghi a darle manforte e a partecipare anche loro alla sommossa.

La Promessa Anticipazioni: Catalina in ansia per Pelayo

Pelayo ha finto di aver avuto un malore e di aver avuto bisogno di tornare a casa prima del tempo. In realtà il conte non voleva passare un minuto in più, alle terme, in compagnia di mister Cavendish, deciso a mettergli paura e fretta e farlo così tornare ad occuparsi dei loro affari. Il nobile ha quindi convinto, anzi ha mentito alla sua fidanzata e i due hanno fatto ritorno alla tenuta. Catalina avrà paura che il suo innamorato stia realmente male e per esorcizzare questo timore chiederà ad Abel di visitarlo e di confermarle che non sia successo nulla di grave.

Anticipazioni De La Promessa: Don Romulo rimprovera Simona

Simona sta per dire addio a sua figlia. Virtudes sarà costretta a sottostare ai ricatti di sua cognata Norberta e questo perché la ragazza non avrà alcuna intenzione di allontanarsi da suo fratello Antonio, con cui è cresciuta e con cui ha condiviso un’infanzia, non certo serena. Quanto accaduto tra la cuoca e sua nuora non è rimasto inosservato e ha dato parecchio fastidio ai marchesi. Don Romulo dovrà intervenire e a sgridare la domestica per aver permesso che succedesse una cosa simile. In realtà il maggiordomo non sarà per niente contento di doversi rivolgere così a Simona e capirà invece quanto la donna sia in difficoltà e quanto soffra nel dover dire addio un’altra volta alla sua bambina. Riuscirà a rivederla al più presto oppure non avrà più occasione di passare del tempo insieme a lei?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.