Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 novembre 2024: Brooke passa all'attacco ma Ridge dice NO!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'11 novembre 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke passerà all'attacco con Ridge e gli confesserà di non volerlo più lasciare andare. Il Forrester però la gelerà dicendole di NO... ed ecco perché.

Brooke manterrà fede alle promesse fatte… a se stessa. Nella puntata di Beautiful in onda l’11 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, la Logan cercherà di riconquistare il suo ex marito sfruttando le bellezze della Città Eterna. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la bionda raggiungerà il Forrester per fare con lui una passeggiata vicino al Colosseo, con la speranza che questa abbia dei risvolti romantici. Nonostante i consigli di Carter, che lo ha spronato a lasciarsi andare con la sua ex moglie e a darle un’altra opportunità, lo stilista si dimostrerà ancora molto dubbioso. Non vorrà causare ulteriori disagi alla sua famiglia e vorrà, almeno per il momento, mantenersi neutrale, per evitare che il passato condizioni di nuovo la vita di tutti. Intanto a Los Angeles, Liam chiederà a Eric e Donna di occuparsi dei bambini e sarà pronto a prendere il primo volo per Roma, così come gli ha consigliato Finn. Il suo sarà un viaggio indimenticabile.

Beautiful Anticipazioni: Brooke passa all’attacco

Brooke è una donna determinata e lo ha dimostrato in più occasioni. La Logan ha messo in chiaro le cose con Taylor e le ha confessato che intende riconquistare Ridge, ora che tra loro non c’è più alcun patto e alcuna amicizia. La bionda è certa che Roma farà la magia e che riesca a far riavvicinare due innamorati predestinati, come sono lei e il Forrester. E non perderà certo tempo. Nella puntata di Beautiful dell’11 novembre 2024, la vedremo scatenata più che mai. Non solo cercherà di passare del tempo con lui, concedendosi una passeggiata vicino al Colosseo ma passerà all’azione rivelando all’ex di voler ricominciare una vita insieme e di non volerlo più lasciare andare. Si scontrerà però con una decisione che sembra non essere cambiata.

Beautiful Anticipazioni Puntata 11 novembre 2024: Ridge non può cedere!

Ridge non è immune al fascino di Brooke e ha ammesso di essere ancora legato a lei. Quello che è successo tra lui e la sua ex moglie così come quanto accaduto tra la Logan e Taylor, lo hanno portato a essere più cauto. Lo stilista non intende far soffrire più nessuno e per questo ha preso le distanze da entrambe le donne della sua vita, deciso a fare chiarezza nella sua mente, prima di fare qualsiasi passo in avanti. Nonostante Carter lo abbia spinto a lasciarsi andare e a non negare il suo legame con la Logan, quando questa si farà avanti e gli chiederà di tornare insieme, lui la gelerà dicendole di non essere pronto a questo passo e di non voler rovinare tutto. Vorrà prima risolvere il loro burrascoso passato e andare avanti, poi fare una scelta. Troverà la pace che desidera sotto il cielo della Città Eterna?

Anticipazioni di Beautiful: Liam vola a Roma!

Liam ha colto i suggerimenti di Finn e ha deciso di raggiungere Hope a Roma, per fare pace con lei dimostrandole di essere fiero del suo lavoro e della sua carriera. Il ragazzo farà le valigie, non prima di aver chiesto a Eric e Donna di occuparsi dei bambini. I due saranno felici di fare i nonni ma lo Spencer sarà presto costretto a pentirsi della sua scelta, presa per amore ma che avrà un drammatico epilogo. Dopo Roma niente sarà più lo stesso né per Hope né per Liam né per Thomas e manco per noi fan di Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.