Segreti di Famiglia Anticipazioni: Stasera, 29 agosto 2024, ultimo appuntamento con la Fiction Turca in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera, giovedì 29 agosto 2024, ultimo appuntamento con Segreti di Famiglia, la fiction turca che ci fa compagnia nelle prime serate di Canale5. La serie con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love, che di solito andava in onda la domenica sera, fa il bis e arriva anche in mezzo alla settimana. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi della ultima puntata in onda oggi.

Segreti di Famiglia: la Fiction in onda in prima serata su Canale5

Segreti di Famiglia continua a farci compagnia ma invece che essere trasmessa la domenica sera, la Fiction si sposta in mezzo alla settimana. Nell’ultimo strascico di agosto 2024, le indagini di Ilgaz e Ceylin arrivano il giovedì sera e si fermeranno qui, almeno per il momento. Diversamente da quanto era stato comunicato in precedenza, ovvero che la Fiction sarebbe andata in onda anche il 4 e l'11 settembre 2024, ora pare che la Serie si avvii all'ultimo appuntamento della stagione, previsto proprio stasera, 29 agosto 2024. Segreti di Famiglia tornerà forse nei mesi invernali, nella stagione televisiva natalizia, oppure potrebbe addirittura essere trasmessa di nuovo nell'estate 2025.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: ecco cosa succederà nella dodicesima e ultima puntata stagionale, in onda il 29 agosto su Canale5

Ilgaz riceve un pacchetto molto sospetto quando importante. Dopo averlo aperto, il PM si rende conto che al suo interno è contenuta una pen-drive, in cui è stato salvata la registrazione di una telefonata fatta da Ceylin a Engin, nella quale la ragazza confessa di aver rubato gli spazzolini di Ozan e della moglie e in cui soprattutto la giovane dà dello stupido al marito. Si tratterà di un modo per mettere i due uno contro l’altro? Sarà tutto vero?

Ilgaz non si lascerà sopraffare e si recherà in carcere per incontrare Engin. Quest’ultimo, ormai deciso a prendersi la sua vendetta, minaccerà il PM di rivelare a Ceylin il segreto che riguarda l’errore giudiziario di Metin nei confronti del padre Zafer e di rovinare, con questa notizia, la carriera dell’avvocato, facendo capire a tutti quanto sia poco etico il suo comportamento come legale. Ilgaz cederà a questa subdola minaccia?

Segreti di Famiglia va in onda in prima serata su Canale5.