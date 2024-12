Beautiful, My Home My Destiny Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 dicembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny - in onda eccezionalmente nel weekend per il periodo natalizio - Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 28 dicembre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.30 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia di Zeynep e poi alle ore 16.00 seguiremo le vicende dell'amore tra Kemal e Nihan. La giornata si concluderà in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.35.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 28 dicembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 28 dicembre 2024 - rivedremo quindi Brooke spingere Hope a chiudere la sua relazione con Thomas e pregarla di tornare da Liam. La ragazza difenderà le sue scelte e confermerà di voler divorziare, da cui da tempo si sente lontana. Per la Logan senior sarà un vero shock. Intanto Wyatt cercherà di convincere, invano, suo fratello a salvare il suo matrimonio. Nel mentre Taylor raggiungerà Ridge e gli confesserà di essere in ansia per suo figlio. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 28 dicembre 2024. Le puntate sono in replica.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 28 dicembre 2024 - Benal è in preda al panico: ha il forte timore che possa accadere qualcosa di brutto alla piccola Mujgan; infatti, crede che, fino a quando resterà con lei, rischierà di tornare in quel mondo da cui ha cercato di allontanarla scappando da Mehdi. Benal è consapevole che quest'ultimo non rinuncerà mai alla bambina, e allora prende una drastica decisione: se ne andrà da sola, in modo tale che Mujgan possa essere al sicuro. La donna lascia casa di Zeynep, e le affida la piccolina: si fida soltanto di lei. Benal lascia Mujgan sul suo letto e mette una lettera nella culla indirizzata a Zeynep. Quando si viene a sapere, restano tutti di stucco, compresi Baris, Ali Riza e Savas, i quali si sono recati a casa della mora per chiedere ufficialmente la sua mano... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 dicembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 28 dicembre 2024 - Kemal e Nihan sono in tribunale, pronti per l'udienza di divorzio tra quest'ultima ed Emir. L'imprenditore, però, è in ritardo, e questo fa allarmare la Sezin. Nonostante ciò, alla fine il divorzio viene ufficializzato. Intanto, Emir riprende subito a tramare alle spalle del suo acerrimo nemico, bramoso di vendetta. Zeynep, invece, sta andando in carcere per far visita a Tarik, sperando che il fratello accetti il pensiero della sua relazione con lo spregevole amante. La mora ribadisce che, sicuramente, l'arrivo del loro figlioletto, Poyraz, riuscirà a cambiare Emir e a mettere fine alla sua guerra contro il Soydere. Poco dopo, tra l'altro, il figlio di Galip e Mujgan accompagna amorevolmente Zeynep ad una visita di controllo... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 28 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 dicembre 2024 - la marchesina sarà sempre più ossessionata dal sapere chi è l’amante di Manuel. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Jana, dopo quanto successo a Maria – sequestrata dalla nobile – deciderà di informare Manuel di quello che sta combinando la moglie. Il marchese sarà costretto a intervenire. Intanto Catalina sarà sempre più furiosa e non si presenterà all’appuntamento con padre Fermin. Cruz si infurierà mentre Pelayo, che non vorrà rinunciare alle nozze, si recherà da solo al colloquio con il sacerdote. Virtudes ringrazierà Teresa per l’aiuto ricevuto e le comunicherà di essere in procinto di lasciare la tenuta per tentare di ricucire i rapporti con suo fratello. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 29 dicembre 2024.