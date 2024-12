My Home My Destiny 2 Anticipazioni 28 dicembre 2024: Benal abbandona Mujgan!

Anticipazioni TV

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal chiede aiuto a Zeynep!

Ancora piuttosto scossa da ciò che ha appena subito, Benal sta andando a chiedere aiuto a Zeynep. Mehdi, scoperto che la moglie fosse intenzionata a scappare insieme alla piccola Mujgan, per impedirglielo, l'ha rinchiusa in casa contro la sua volontà. Ora che è tornata in libertà - grazie all'intervento della mora e di Baris -, ma continuando ad essere molto preoccupata per sé e per la bambina, Benal si reca da Zeynep per chiederle rifugio. Quest'ultima, così come tutte le altre donne della casa, Nermin, Sultan, Sakine ed Emine, l'accolgono calorosamente senza pensarci due volte...

My Home My Destiny Anticipazioni: I timori di Benal...

Benal non fa che pensare e ripensare all'incubo ad occhi aperti che ha appena vissuto. Lei ha amato profondamente Mehdi, ed è per questo motivo che ha sperato a lungo che tra loro potesse sbocciare l'amore, nonostante lui fosse ossessionato da Zeynep, e nonostante la sua natura violenta; così, è arrivata addirittura ad accettare di sposarlo quando lui era ancora dietro le sbarre. Tuttavia, Benal ha preso coscienza del fatto che il cambiamento che si aspettava di vedere in Mehdi non sarebbe mai avvenuto, poiché lui avrebbe amato sempre e solo l'ex, e poiché era una persona aggressiva e pericolosa per natura...

Benal ha la paura che possa accadere qualcosa di brutto alla piccola Mujgan, convinta che, fino a quando resterà insieme a lei, rischierà sempre di tornare in quel mondo da cui ha cercato di allontanarla provando a scappare da Mehdi. Quest'ultimo, in fin dei conti, non rinuncerà mai alla figlioletta, ed è per questo motivo che giunge ad una triste - ma inevitabile - conclusione: se ne andrà via, da sola, in modo tale che Mujgan possa dirsi al sicuro. Benal lascia quest'ultima sul letto di Zeynep, alla quale è indirizzata una lettera che mette nella culla della bimba. L'ex infermiera, fidandosi solo di Zeynep, gliela affida, e, con le lacrime agli occhi, se ne va via. Quando si viene a sapere che cosa è accaduto, tutti restano senza parole, compresi Baris, Ali Riza e Savas. I tre si trovano alla villa per chiedere ufficialmente la mano dell'avvocato, ignari che qui si stava per consumare l'ennesimo dramma...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.