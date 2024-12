Beautiful Puntate del 28 dicembre 2024: Brooke sconvolta da Hope. Il dramma prosegue negli episodi americani della Soap

Anticipazioni TV

Beautiful va in onda in replica anche il 28 dicembre 2024. Negli episodi su Canale5 rivedremo Brooke affrontare Hope e chiederle di chiudere immediatamente con Thomas. Nel mentre negli Stati Uniti si sta consumando il dramma e sono coinvolte tutte le Logan.

Beautiful va in replica anche il 28 dicembre 2024. Su Canale5, dalle ore 13.50 verranno riproposte le puntate andate in onda il 12 e il 13 dicembre 2024. Rivedremo quindi Brooke spingere Hope a chiudere la sua relazione con Thomas e pregarla di tornare da Liam. La ragazza difenderà le sue scelte e confermerà di voler divorziare dal consorte, da cui da tempo si sente lontana. Per la Logan senior sarà un vero shock. Intanto Wyatt cercherà di convincere, invano, suo fratello a salvare il suo matrimonio. Nel mentre Taylor raggiungerà Ridge e gli confesserà di essere in ansia per suo figlio.

Oltre a fare un ripasso su quanto già accaduto nella Soap su Canale5, vi sveliamo cosa sta succedendo – in questi giorni – nelle puntate americane di Beautiful. Vi anticipiamo che il dramma sta colpendo tutte le Logan.

Beautiful: ecco cosa vedremo su Canale5 il 28 dicembre 2024

Il 28 dicembre 2024, Beautiful va in onda con le repliche delle puntate del 12 e del 13 dicembre 2024. Nei due episodi che verranno trasmessi su Canale5 a partire dalle ore 13.50, rivedremo lo scontro tra Hope e sua madre. Brooke sarà certa che sua figlia debba stare lontana dal Forrester e che debba immediatamente lasciare la sua casa per tornare da Liam. Thomas si difenderà a spada tratta e confermerà di non aver approfittato della Logan ma di averla amata e di amarla. I due amanti confesseranno di essere felici come non mai e la figlia di Deacon gelerà la sua mamma dicendole di non aver nessun rimpianto. È andata a letto con Thomas e ne è felice, soprattutto perché tra lei e Liam è tutto finito e lo è da tempo.

Beautiful Anticipazioni 28 dicembre 2024: Taylor in ansia per Thomas

Alla Forrester Creations, Ridge sarà felice della scelta di Brooke di andare da Thomas e lo rivelerà a Taylor, arrivata da lui per sapere come stiano andando le cose in azienda, dopo quanto accaduto a Roma. La Hayes rimarrà stupita dalla scoperta che la sua rivale sia andata a complimentarsi con il suo figliastro e spererà che tutto si sistemi. La dottoressa confesserà al suo ex di essere molto tesa e di sperare che Thomas stia bene e che non ricada nelle vecchie drammatiche dinamiche. Intanto Wyatt, alla Spencer, cercherà di convincere, ancora, Liam a tornare da Steffy ma anche stavolta invano.

Beautiful Anticipazioni Americane: Le Logan in difficoltà

Brooke sta affrontando il dramma sia nelle puntate italiane che nelle puntate americane di Beautiful. Negli Stati Uniti la Logan ha scoperto che Ridge non le ha dato nemmeno il beneficio del dubbio e ha creduto davvero che lei gli abbia voltato le spalle. Il Forrester è andato a letto con Taylor dopo aver scoperto che Brooke è la nuova CEO dell’azienda.

Intanto Katie ha licenziato Electra Forrester – la nipote di Eric, che arriverà presto anche in Italia – senza darle alcuna spiegazione. La Logan è caduta nell’inganno di Remy, lo stalker della ragazza, che ha pubblicato una foto – modificata – della Forrester in lingerie. La madre di Will, per salvare l’azienda ma anche per allontanare Electra dal suo bambino, ha deciso di eliminare il problema alla radice ma ha scatenato – con Brooke d’accordo – la furia di Ivy e dello stesso Will. Per le Logan, per tutte loro, compresa Donna, in mezzo tra le sue sorelle e suo marito, si prevede un 2025 molto complicato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 28 dicembre 2024. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.