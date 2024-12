Beautiful Anticipazioni Puntate dal 23 al 28 dicembre 2024: La Soap va in onda in replica. Ecco cosa sarà trasmesso

Anticipazioni TV

La settimana di Natale, dal 23 al 28 dicembre 2024, sarà molto particolare per la programmazione di Beautiful. La Soap andrà in onda in replica e andranno in onda le puntate trasmesse dal 9 al 14 dicembre 2024, con qualche eccezione. Scopriamo tutto quello che succederà.

Il Natale si avvicina e con lui i cambi di palinsesto per vivere al meglio questi giorni di festa. Nella programmazione festiva è prevista una sospensione delle puntate inedite di Beautiful. Dal 23 al 28 dicembre 2024 la Soap sarà regolarmente presente su Canale5, a eccezione del 25 e del 26 dicembre 2024, ma saranno trasmessi gli episodi già andati in onda nelle scorse settimane. Scopriamo insieme cosa succederà nel dettaglio.

Beautiful: ecco quale sarà la programmazione natalizia della Soap

Come ogni anno, a Natale, sono previsti di cambi di programmazione per il daytime di Canale5. Questa volta Mediaset ha deciso non solo di sospendere Endless Love, permettendo alla Soap di continuare la sua storia, ormai agli sgoccioli, dopo le vacanze, ma ha scelto pure di lasciare i gustosi nuovi episodi di Beautiful a dopo le festività. Nel palinsesto, in guida, il titolo è comunque presente ma vi riveliamo che saranno trasmesse le repliche delle puntate già andate in onda. Dal 23 al 28 dicembre 2024 ci saranno gli episodi che abbiamo visto dal 9 al 14 dicembre 2024.

Il 25 e il 26 dicembre 2024 la Soap si prenderà invece una pausa, lasciando il posto ad altri contenuti più natalizi, che ci accompagneranno nel giorno di Natale 2024 e di Santo Stefano 2024.

Beautiful: ecco quando torneranno gli episodi inediti

Beautiful andrà in onda in replica non solo dal 23 al 28 dicembre 2024 ma anche dal 30 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025. Le puntate inedite torneranno quindi dal 7 gennaio 2025 in poi, permettendoci di seguire con più attenzione i nuovi risvolti delle storie dei Forrester. E saranno degli episodi molto appassionanti, visto che vedremo come evolverà la relazione tra Hope e Thomas e come influirà sulla vita dei loro famigliari ma vedremo anche Steffy alle prese con una verità che riguarda suo marito, che proprio non le piacerà per nulla.

Beautiful, Anticipazioni: ecco cosa vedremo a Natale 2024 e dopo la Befana 2025

Ecco cosa vedremo a Natale 2024

Beautiful rimarrà a farci compagnia su Canale5 a Natale 2024 e Capodanno 2025 ma, come abbiamo detto, in replica. Dal 23 al 28 dicembre 2024 e dal 30 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025, andranno in onda le puntate andate in onda rispettivamente dal 9 al 14 dicembre 2024 e dal 16 al 21 dicembre 2024.

Rivedremo quindi scoppiare la passione tra Hope e Thomas e la furia di Brooke dopo averli scoperti. Avremo di nuovo modo di vedere anche Steffy e Finn parlare del loro amore e di tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare a causa di Sheila e ci ritroveremo un Liam confuso dopo la fine del suo matrimonio con Hope, con tanto di documenti del divorzio firmati e fedi levate dalle dita.

Rivedremo anche: Finn andare in carcere da Sheila e rimanere stregato da lei, che riuscirà a fare breccia nel suo cuore, Liam chiedere scusa a Steffy dei baci, Sheila venire scarcerata e Brooke preoccupata per la vita della figlia, che ha scoperto tra le braccia di Thomas, più che mai felice di avere una relazione con lui. Ma vedremo anche, di nuovo, lo Spencer scoprire e filmare con il proprio cellulare, l’abbraccio dolce e stretto tra Sheila e Finn dopo la sentenza di scarcerazione della Carter. Questa vicenda sarà il preludio di quello che vedremo dopo la Befana 2025.

Ecco cosa vedremo dopo la Befana 2025

Nelle puntate di Beautiful che vedremo dal 7 gennaio 2025 in poi, vedremo Liam deciso a mettere in bastoni tra le ruote a Finn. Lo Spencer, che si scoprirà ancora innamorato di Steffy, preoccupato che la sua amata abbia sposato un uomo che finirà per farla soffrire e anzi per metterla in pericolo – visto che è figlio di Sheila – deciderà di intervenire e mostrerà alla ragazza il video dell’abbraccio tra il dottore e la criminale. La Forrester, come prevedibile, andrà su tutte le furie ma non finirà tra le braccia del suo ex marito, per cui prova solo un profondo affetto. Intanto Sheila continuerà a pensare di poter finalmente avere un rapporto con suo figlio e Deacon la riaccoglierà a Il Giardino. Hope e Thomas continueranno la loro relazione e presto usciranno allo scoperto con tutti. Brooke sarà ancora sull’attenti e Ridge e Taylor, così come Steffy e Liam, dovranno prendere atto di quello che sta succedendo, stupiti dall’inaspettato amore nato tra i due.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.