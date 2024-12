Endless Love Anticipazioni 28 dicembre 2024: Kemal in pericolo, Emir ha sete di vendetta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 28 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che finalmente Nihan è libera da Emir, ma quest'ultimo non si dà di certo per vinto: sta per sferrare un duro colpo a Kemal!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno senza fiato. Nell'episodio in onda il 28 dicembre 2024 alle 16.01, Kemal e Nihan sono in tribunale, pronti per l'udienza di divorzio tra quest'ultima ed Emir. L'imprenditore, però, è in ritardo, e questo fa allarmare la Sezin. Nonostante ciò, alla fine il divorzio viene ufficializzato. Intanto, Emir riprende subito a tramare alle spalle del suo acerrimo nemico, bramoso di vendetta. Zeynep, invece, sta andando in carcere per far visita a Tarik, sperando che il fratello accetti il pensiero della sua relazione con lo spregevole amante. La mora ribadisce che, sicuramente, l'arrivo del loro figlioletto, Poyraz, riuscirà a cambiare Emir e a mettere fine alla sua guerra contro il Soydere. Poco dopo, tra l'altro, il figlio di Galip e Mujgan accompagna amorevolmente Zeynep ad una visita di controllo...

Endless Love Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata del 28 dicembre 2024, Video

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Endless Love del 28 dicembre 2024 leggendo le anticipazioni complete ma prima guardando il video riassunto qui sotto.

Endless Love Anticipazioni: Kemal ricatta Emir!

Grazie all'aiuto di Zehir, Kemal è entrato in possesso di alcuni documenti compromettenti, grazie ai quali avrebbe potuto inchiodare Emir una volta per tutte. L'ingegnere non ha perso tempo, tanto che è corso immediatamente dall'acerrimo nemico per ricattarlo. Il Soydere ha fatto sapere ad Emir che avrebbe consegnato queste prove schiaccianti alle autorità, se lui non avesse immediatamente firmato le carte del divorzio consensuale da Nihan. Dato che Galip è appena finito dietro le sbarre, Emir sapeva bene che, se il nemico si fosse mosso contro di lui, sarebbe finito in bancarotta, e di certo non poteva permetterselo; quindi, non ha avuto altra scelta, e furioso come non mai, ha dovuto assecondarlo!

Endless Love Anticipazioni: Nihan ed Emir divorziano ufficialmente!

Kemal e Nihan si trovano in tribunale, pronti per l'udienza di divorzio tra quest'ultima ed Emir. La Sezin è impaziente di mettere la parola "fine" a questo inferno, al contrario di suo marito, che ancora non si vede: è in netto ritardo. La pittrice teme il peggio, tanto che inizia a domandarsi se Emir si presenterà o meno. Nonostante questo piccolo impedimento, però, alla fine il divorzio tra Nihan ed Emir viene ufficializzato. Nihan è al settimo cielo, così come l'amato. Per lei ed il Soydere è tempo di godersi questa vittoria. Peccato che, nel mentre, il fratello di Asu sta già escogitando un diabolico piano per farla pagare al suo rivale in amore, assetato di vendetta...

Zeynep fa visita a Tarik, nelle Anticipazioni di Endless Love del 28 dicembre 2024

Zeynep si sta recando in carcere perché desiderosa di avere un colloquio con Tarik, finito dietro le sbarre per proteggere lei: ha simulato il suicidio di Ozan, uccidendolo, convinto che fosse già morto per mano di Zeynep. La giovane vuole sincerarsi che il fratello stia tutto sommato bene, e vorrebbe anche che riuscisse ad accettare una sua eventuale relazione con Emir. Zeynep ci tiene a fargli capire di essere più che sicura che la nascita del loro figlioletto, Poyraz, riuscirà anzitutto a cambiare lo spregevole imprenditore, ed in più riuscirà a mettere un punto alla guerra tra lui e Kemal. Poco dopo, tra l'altro, Emir decide di accompagnare la ragazza ad una visita di controllo, proprio come un compagno ed un futuro padre amorevole...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.