Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, My Home My Destiny, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 gennaio 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 16.10, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione! Ricordiamo che eccezionalmente per questa settimana di Capodanno, Endless Love non andrà in onda, mentre Beautiful andrà in onda in replica e My Home My Destiny verrà trasmesso in anticipo rispetto al solito.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 3 gennaio 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 3 gennaio 2025 - Liam e Steffy si incontreranno a Il Giardino e lo Spencer avrà modo di raccontare alla sua ex di aver ufficializzato il divorzio da sua moglie. Il figlio di Bill rivelerà alla Forrester che la sua relazione con la Logan è finita e che da ora in poi, entrambi, prenderanno delle strade diverse. Per la figlia di Ridge sarà un vero e proprio shock, soprattutto perché ha sempre pensato che l’amore tra Liam e Hope sarebbe durato per sempre... Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 3 gennaio 2025 - Ali Riza va a casa di Nuh per presentare Mehdi al suo amico Sadi, colui il quale, secondo lui, potrà risolvere la situazione che si è venuta a creare con Meto. C'è anche Zeynep, insieme alla piccola Mujgan. Alla fine dell'incontro, Ali Riza se ne va in macchina proprio con la mora, la bambina e Cemile, mentre Nuh e Sadi preferiscono restare con l'ex meccanico. Lungo il tragitto, l'automobile dell'uomo viene fermata da Meto e dai suoi scagnozzi. Il malvivente impone a Zeynep di uscire dal veicolo con Mujgan, puntandole contro una pistola... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 gennaio 2025 - la tragica morte di Jimena si rivela una vera e propria tragedia per i Lujàn. Manuel sarà totalmente sconvolto dalla dipartita di sua moglie e si sentirà persino in colpa per quello che le è successo. Cruz avrà paura di possibili ritorsioni da parte dei Duchi, che sicuramente vorranno vendicarsi di quanto successo alla figlia. Pia dovrà affrontare Don Ricardo e dovrà confessargli il motivo per cui si assenta regolarmente dalla tenuta. Virtudes tornerà da Martos e rivelerà a Simona di aver incontrato Antonio. La giovane scoppierà in lacrime facendo capire alla madre che le cose tra i suoi figli non siano andate come sperato. La ragazza però non rivelerà nessun altro dettaglio... Qui la trama completa de La Promessa.

