My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 28 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025: Mehdi muore!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 28 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025 su Canale 5, dal sabato al sabato successivo a partire dalle 16.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene. Attenzione!. Ricordiamo che per questa settimana di festa è prevista la regolare messa in onda di My Home My Destiny, fatta eccezione per mercoledì 1° gennaio 2025, quando invece non verrà trasmessa.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 28 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025

Puntata in onda sabato 28 dicembre 2024

Benal ha il forte timore che possa accadere qualcosa di brutto alla piccola Mujgan; infatti, crede che, fino a quando resterà con lei, rischierà di tornare in quel mondo da cui ha cercato di allontanarla scappando da Mehdi. Benal è consapevole che quest'ultimo non rinuncerà mai alla bambina, e allora prende una drastica decisione: se ne andrà da sola, in modo tale che Mujgan possa essere al sicuro. La donna se ne va da casa di Zeynep, e le affida la piccolina: si fida soltanto di lei. Benal lascia Mujgan sul suo letto e mette una lettera nella culla indirizzata a Zeynep. Quando si viene a sapere, restano tutti di stucco, compresi Baris, Ali Riza e Savas, i quali si sono recati a casa della mora per chiedere ufficialmente la sua mano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 28 dicembre 2024.

Puntata in onda domenica 29 dicembre 2024

Nuh e Cemile non fanno che discutere sulla loro situazione. Infatti, lui non è per niente contento che lei continui a lasciarsi coinvolgere dai problemi di Mehdi, togliendo tempo alla loro vita coniugale. Tuttavia, ribadisce di non volersi allontanare, visto quando la ama. Intanto, proseguono le ricerche di Benal. Savas ed Emine stanno investigando sul web, sperando di trovare delle tracce sui social, ed intanto la giovane comincia a mostrare dei segni d'insofferenza circa il destino avverso della sua famiglia. Zeynep e Baris, invece, si recano alla stazione dei taxi e scoprono dove la donna potrebbe essersi recata. Nel frattempo, Mehdi, in difficoltà a prendersi cura da solo della piccola Mujgan, accetta l'aiuto di Cemile, ed inizia a meditare di lasciare gli affari di Cengiz per dedicarsi esclusivamente alla figlioletta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 29 dicembre 2024.

Puntata in onda lunedì 30 dicembre 2024

Zeynep e Baris si recano a Duzce per rintracciare Benal e convincerla a tornare con loro ad Istanbul per riprendersi la piccola Mujgan. Inizialmente, la donna si rifiuta di parlare con loro, e così i due decidono di passare la notte in albergo: attenderanno il mattino seguente per fare un altro tentativo. Quando Sakine scopre che trascorreranno la notte insieme non la prende molto bene. Intanto, Ali Riza chiede a Sultan di sposarlo. Quest'ultima, benché evidentemente felice, non gli dice subito di sì, e non ne parla con Sakine e Nermin. In seguito, Zeynep riesce finalmente a parlare con Benal e le rivela che la figlioletta si trova con Mehdi: essendo il padre, ha tutto il diritto di tenere con sé Mujgan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 30 dicembre 2024.

Puntata in onda martedì 31 dicembre 2024

Zeynep e Baris riportano Benal a casa, e tutte le donne l'accolgono a braccia aperte. Nermin le propone addirittura di trasferirsi da loro e di riprendere il suo lavoro da infermiera. Intanto, Mehdi parla con Cengiz per fargli sapere di non voler più lavorare per lui. Allora, Cengiz minaccia di fare del male ad una persona che ama, se non gli restituirà il prestito nel momento esatto in cui lascerà il lavoro. Convinto della sua decisione, l'ex meccanico rincasa e dice a Cemile e Nuh di fare i bagagli: i tre si trasferiscono in una casa in affitto, e vengono subito raggiunti da Meto che chiede la restituzione del prestito. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 31 dicembre 2024.

Puntata in onda mercoledì 1° gennaio 2025

La Soap non va in onda.

Puntata in onda giovedì 2 gennaio 2025

Dopo l'attacco alle due case, Zeynep e Baris sono molto in ansia per le loro famiglie. Mehdi chiede scusa a tutti e promette che farà ciò che è in suo potere per difenderli da eventuali attacchi da parte di persone che, in verità, hanno solo lui come obiettivo. Intanto, Ali Riza chiama un suo caro amico, Sadi, affinché i suoi famigliari si sentano al sicuro. L'uomo, che sembra particolarmente buffo, tranquillizza tutti. Cemile, invece, è molto addolorata per ciò che sta accadendo a Mehdi. Allora, la giovane prova a stare accanto al fratello, però continua ad essere perseguitata da un terribile presentimento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 2 gennaio 2025.

Puntata in onda venerdì 3 gennaio 2025

Ali Riza va a casa di Nuh per presentare Mehdi al suo amico Sadi, colui il quale, secondo lui, potrà risolvere la situazione che si è venuta a creare con Meto. C'è anche Zeynep, insieme alla piccola Mujgan. Alla fine dell'incontro, Ali Riza se ne va in macchina proprio con la mora, la bambina e Cemile, mentre Nuh e Sadi preferiscono restare con l'ex meccanico. Lungo il tragitto, l'automobile dell'uomo viene fermata da Meto e dai suoi scagnozzi. Il malvivente impone a Zeynep di uscire dal veicolo con Mujgan, puntandole contro una pistola. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 3 gennaio 2025.

Puntata in onda sabato 4 gennaio 2025

Meto afferra Zeynep, che tiene in braccio la piccola Mujgan, e le punta la pistola contro, intimando a Mehdi di gettare la sua. Quest'ultimo acconsente, ma proprio in questo momento sopraggiunge Nuh, che si scaglia contro il delinquente: ha inizio una violenta colluttazione. L'avvocato riesce a scappare con la bambina, mentre Meto continua a sparare nella loro direzione; allora Mehdi si mette in mezzo e viene colpito mortalmente. La terribile notizia giunge anche a tutti gli altri. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 4 gennaio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.