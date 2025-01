My Home My Destiny 2 Anticipazioni 3 gennaio 2025: Zeynep e Mujgan rischiano di morire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 3 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Meto punta una pistola contro Zeynep e la piccola Mujgan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 3 gennaio 2025, Ali Riza va a casa di Nuh per presentare Mehdi al suo amico Sadi, colui il quale, secondo lui, potrà risolvere la situazione che si è venuta a creare con Meto. C'è anche Zeynep, insieme alla piccola Mujgan. Alla fine dell'incontro, Ali Riza se ne va in macchina proprio con la mora, la bambina e Cemile, mentre Nuh e Sadi preferiscono restare con l'ex meccanico. Lungo il tragitto, l'automobile dell'uomo viene fermata da Meto e dai suoi scagnozzi. Il malvivente impone a Zeynep di uscire dal veicolo con Mujgan, puntandole contro una pistola...

My Home My Destiny Anticipazioni: Cengiz ha minacciato Mehdi!

Dopo l'attacco che hanno subito, sono tutti piuttosto scossi. Zeynep e Baris hanno il terrore che questo sia solo l'inizio, e che presto accadrà qualcosa di terribile ai loro cari. Mehdi, sentendosi in colpa, chiede scusa e promette che farà del suo meglio per riuscire a tenerli al sicuro da quelle persone pericolose che, in fin dei conti, hanno un solo obiettivo, ossia lui. Infatti, dietro l'attentato c'è Cengiz, il quale ha apertamente minacciato Mehdi, dopo che quest'ultimo gli ha fatto sapere di essere intenzionato a lasciare la gestione dei suoi loschi affari...

My Home My Destiny Anticipazioni: Meto mette Mehdi alle strette...

Ali Riza, preoccupatissimo, si mette subito in contatto con un suo caro vecchio amico, Sadi, un uomo tanto buffo quanto rassicurante. In effetti, il suo compito dovrebbe proprio essere quello di far sentire al sicuro tutti quanti loro. Dopo aver provato a tranquillizzarli, Sadi si reca a casa di Nuh insieme allo zio di Baris. Ali Riza vuole che Mehdi sappia che il nuovo arrivato potrebbe rappresentare la soluzione al problema Meto, che ora gli sta con il fiato sul collo per farsi restituire il denaro che Cengiz gli aveva prestato per pagare la cauzione...

Zeynep e Mujgan in pericolo, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 3 gennaio 2025

Al termine dell'incontro a casa di Nuh, quest'ultimo e Sadi si fermano con Mehdi per continuare a discutere sul da farsi, mentre Ali Riza si mette in macchina insieme a Cemile e Zeynep, la quale tiene in braccio la piccola Mujgan. I quattro sono di ritorno a casa, ma proprio durante il tragitto, l'automobile su cui stanno viaggiando viene fermata da Meto e dai suoi tirapiedi. Chiaramente, il delinquente non ha buone intenzioni. Meto, infatti, ordina a Zeynep di uscire immediatamente dal veicolo con la bambina, e per farlo le punta contro una pistola...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.