Beautiful Anticipazioni Puntate dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2024, Repliche: Sheila torna a far paura. Steffy è nei guai

Seconda settimana di repliche per Beautiful. La Soap prosegue con la programmazione già trasmessa nelle scorse settimane, in attesa delle puntate inedite, in partenza il 7 gennaio 2025

Quella di Capodanno sarà un’altra settima di repliche per Beautiful. La Soap di Canale5 continua a riproporre puntate già trasmesse anche dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Gli episodi che rivedremo ci faranno fare un piccolo ripasso, in attesa delle puntate inedite che arriveranno da dopo la Befana 2025, precisamente dal 7 gennaio 2025. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful: la Soap in replica anche dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025

Beautiful va in onda in replica e si prende lo slot pomeridiano anche della domenica. Le avventure della Forrester andranno quindi in onda da domenica 29 dicembre 2024 e presumibilmente le vedremo anche il 5 gennaio 2025, con forse uno stop il 1° gennaio 2025 e lunedì 6 gennaio 2025. Rimaniamo vaghi per via dei possibili cambi di palinsesto ma siamo certi che saranno trasmesse le puntate già viste a cavallo della settimana dal 9 al 14 dicembre 2024 e dal 16 al 21 dicembre 2024.

Avremo modi di vedere quindi sia il momento dell’addio ufficiale tra Hope e Liam ma anche la scarcerazione di Sheila, che tornerà in libertà e sarà pronta a seminare di nuovo il terrore, come è solita fare. Per Steffy sarà una vera minaccia anche perché questa volta, Finn sembrerà essere felice che sua madre sia stata scagionata.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa succederà nella settimana

Nella settimana di repliche di Beautiful, dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, rivedremo Hope e Liam avere l’ultimo confronto prima di restituirsi le fedi e chiudere la loro relazione. I due decideranno di dirsi addio per sempre, convinti che il loro matrimonio non possa funzionare più. La Logan è stanca di essere la seconda scelta e di essere sempre un passo dietro a Steffy e Kelly mentre lo Spencer non può perdonare che sua moglie lo abbia tradito proprio con la persona che lui odia più di tutti. Per questo motivo è arrivato il momento, per loro, di salutarsi. Brooke non vorrà dire nulla a Ridge di quello che ha visto mentre Finn si preoccuperà che Liam possa tornare a dare fastidio alla sua consorte, ora che è libero.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila in libertà e Finn combina un disastro

Nelle puntate che vedremo nella settimana di Capodanno 2025 vedremo anche che il sogno di Steffy si infrangerà. Il suo desiderio di vedere la sua famiglia serena con Sheila in carcere a vita, verrà disilluso dalla sentenza del giudice, che dichiarerà la Carter libera. Purtroppo le prove raccolte da Bill non potranno essere ritenute legali e quindi l’accusa di omicidio cadrà. Ma la Forrester non dovrà guardarsi le spalle solo dalla suocera ma anche da suo marito. Dopo essere stato letteralmente incantato dalle parole della madre, il ragazzo, in tribunale, correrà ad abbracciare la sua mamma, contento di vederla libera. Peccato che dietro l’angolo ci sia Liam che, convinto che Steffy sia in pericolo, riprenderà la scena con il suo cellulare e sarà pronto a mostrarlo alla Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.