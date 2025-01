Beautiful Puntata del 3 gennaio 2025, Replica: Steffy sconvolta dal divorzio di Liam mentre negli USA difende Taylor

Anticipazioni TV

Beautiful ci fa compagnia anche il 3 gennaio 2025 ma in replica. Nell'episodio della Soap di Canale5 rivedremo Steffy sconvolta dalla notizia del divorzio tra Hope e Liam e Wyatt fare visita alla Logan per tentare di farle cambiare idea. Negli USA intanto Steffy tiene d'occhio le azioni di suo padre, che non vuole che spezzi il cuore di Taylor.

Beautiful continua a farci compagnia in questi ultimi giorni di vacanze natalizie ma lo fa ancora con delle repliche. L’episodio della Soap che sarà trasmesso il 3 gennaio 2025 su Canale5, alle ore 13.45, sarà la replica di quello andato in onda il 19 dicembre 2024. Nella puntata rivedremo Steffy e Liam a colloquio a Il Giardino. Lo Spencer rivelerà all’ex moglie di aver appena ricevuto i documenti per il divorzio da Hope e di aver quindi ufficializzato la fine del loro matrimonio. La Forrester rimarrà di stucco e sarà molto dispiaciuta che tra i due sia tutto finito. Intanto Wyatt farà visita a sua cognata, speranzoso di poterla convincere a cambiare idea. La sua sarà una vana speranza. La Logan è più che mai decisa a chiudere con suo marito, ancora legato a Steffy da un amore che lei non potrà mai abbattere.

Intanto, nelle puntate americane, Hope sta continuando la sua storia d’amore con Carter, con cui sembra andare tutto a meraviglia. Steffy invece desidera che il ritorno di fiamma tra Ridge e Taylor non comporti drammi. La ragazza ha chiesto a suo padre di non ferire il cuore – molto delicato – di sua madre e di allontanarsi da lei se non intende fare sul serio.

Beautiful Anticipazioni 3 gennaio 2025: Steffy sconvolta dal divorzio di Liam

Nella puntata in onda in replica il 3 gennaio 2025, rivedremo i fatti trasmessi il 19 dicembre scorso. Nell’episodio Liam e Steffy si incontreranno a Il Giardino e lo Spencer avrà modo di raccontare alla sua ex di aver ufficializzato il divorzio da sua moglie. Il figlio di Bill rivelerà alla Forrester che la sua relazione con la Logan è finita e che da ora in poi, entrambi, prenderanno delle strade diverse. Per la figlia di Ridge sarà un vero e proprio shock, soprattutto perché ha sempre pensato che l’amore tra Liam e Hope sarebbe durato per sempre.

Nella puntata vedremo anche che Liam chiederà scusa a Steffy per quello che successo tra di loro, ovvero i due baci rubati, e le prometterà che non succederà mai più.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt tenta l’impossibile con Hope

Mentre Steffy e Liam saranno a colloquio a Il Giardino, Wyatt farà visita a Hope alla Forrester. Il ragazzo vorrà tentare l’impossibile, ovvero convincere la Logan a cambiare idea e a provare a salvare il matrimonio con Liam. Hope sarà però chiara anche con il suo ormai ex cognato; la ragazza non intende provare a fare nulla di più di quanto abbia già fatto, soprattutto perché ha ormai la certezza che il padre di Beth sia ancora legato a Steffy e che questo sentimento non muterà mai. La Logan è stanca di dover combattere per avere l’amore esclusivo del suo compagno ed è ora di prendere un’altra strada, lontana da questi problemi.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy prega Ridge di non spezzare il cuore di Taylor

Nelle puntate americane di Beautiful le cose sono molto diverse. Liam e Hope sono ormai separati da tempo anche se lo Spencer vuole riconquistare la Logan, che però gli ha dato un sonoro due di picche e ha cominciato una relazione con Carter. Steffy è invece più che mai determinata a non perdere sua madre e a non vederla lasciare Los Angeles di nuovo. La ragazza, dopo aver scoperto che tra la sua mamma e il suo papà c’è stato un riavvicinamento, ha pregato Ridge di non ferire Taylor e di fermarsi prima che sia troppo tardi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.