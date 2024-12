La Promessa Anticipazioni dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: Jimena muore!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

La Promessa continua a non andare in vacanza e ci aspetta su Rete4 alle ore 19.35, dal lunedì alla domenica, compreso il 1° gennaio 2025, in cui andrà in onda con un episodio più lungo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate della Soap dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

La Promessa: ecco cosa succederà dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, Video

Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2024. Prima di leggere le anticipazioni complete della Soap di Rete4, guadiamo il video riassunto qui sotto.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Puntata di Lunedì 30 dicembre 2024

Jimena ha trovato le fotografie di Jana e Manuel e le nasconde nella sua tasca, prima che il marito ritorni. Don Romulo comunica a Salvador che non avrà il ruolo di primo valletto ma gli offre di nuovo il posto come lacché. Il ragazzo accetta ma malvolentieri. Manuel e i marchesi si confrontano sulla possibilità concreta, questa volta, che il matrimonio possa essere annullato, visto l’inganno ordito dalla marchesina e da sua madre. Pelayo non getta la spugna e torna a chiedere a Catalina il suo perdono. Il ragazzo comincia a raccontarle come è iniziato il suo coinvolgimento nel traffico di armi ma la sua sincerità finisce per deludere ancora la ragazza, che annuncia a tutti di voler rinviare le nozze. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 30 dicembre 2024

Puntata di Martedì 31 dicembre 2024

Virtudes rivela a Simona di voler raggiungere Martos per far pace con il fratello e di non sapere se tornerà o meno alla tenuta. Lope sorprende Vera con un regalo, ovvero una collanina acquistata in segreto mentre Don Romulo informa Pia dell’arrivo di Don Ricardo Pellicer, il nuovo maggiordomo. Don Romulo salirà di livello diventandone il capo. Tra Margarita e Ayala scocca il bacio mentre Jimena, in preda alla follia, si lascia cadere da una balaustra. Le condizioni della ragazza appaiono subito gravi. Pelayo è sconvolto dalla decisione di Catalina di rinviare – con il chiaro intento di annullare – il loro matrimonio. Le tensioni tra Martina e sua madre sono altissime. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 31 dicembre 2024

Puntata di Mercoledì 1° gennaio 2025

Le condizioni di salute di Jimena sono gravi. Abel ha invitato tutti a prepararsi al peggio anche se c’è una flebile possibilità che la ragazza si riprenda. Vera ha rivelato a Lope che il denaro trovato nel borsone è il suo e che lo ha rubato a suo padre, a sua volta un ladro. Il cuoco è sotto shock a causa di questa rivelazione. Simona è molto preoccupata per sua figlia e spera che torni presto alla tenuta. Don Romulo conferma a Pia di aver chiamato un suo amico per lavorare fianco a fianco a lui. Il suo amico si chiamata Don Pellicer e sta per arrivare per diventare il nuovo maggiordomo. Petra continua a osservare, preoccupata, la crescente intesa tra Ayala e Margarita. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 1° gennaio 2025

Puntata di Giovedì 2 gennaio 2025

Pelayo non si capacita delle scelte di Catalina mentre Martina e Margarita sono sempre più una contro l’altra. Il rapporto tra la marchesina e Ayala diventa sempre più complicato. Petra decide di affrontare il conte e di chiedergli immediate spiegazioni sul suo rapporto con la cognata di Don Fernando. Il conte ribadisce di amare solo lei ma la verità potrebbe essere ben altra. Questo faccia a faccia potrebbe rivelare dinamiche segrete e preoccupanti. Don Romulo continua a mettere in atto il suo cambiamento all’interno dell’organizzazione domestica della tenuta e attende l’arrivo di Don Ricardo Pellicer. Il nuovo maggiordomo porterà con sé nuovi conflitti e alleanze. Cruz afferma che la borsa con i soldi sia sua ma questa dichiarazione solleva diversi dubbi in tutti. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 2 gennaio 2025

Puntata di Venerdì 3 gennaio 2025

Jimena non ce la fa e muore. I Duchi sono disperati e decidono di traslare il corpo della figlia dalla tenuta dei Lujan al loro palazzo, rompendo qualsiasi rapporto con i consuoceri. Cruz è preoccupata che i nobili possano metterli nei guai mentre Manuel, devastato da quanto successo, accusa Abel di aver coperto i segreti della ragazza e di aver alimentato false speranze in lei, causando alla fine tutto questo. La presenza di Don Ricardo comincia a infastidire tutti, in primis Pia, che viene costretta dal nuovo maggiordomo a rivelargli ogni volta delle sue assenze. Virtudes torna da Martos e scoppia in lacrime quando Simona le chiede se abbia risolto le questioni con suo fratello. La ragazza le confessa che non è andata come lei sperava. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 3 gennaio 2025

Puntata di Sabato 4 gennaio 2025

Lope è molto turbato dalla rivelazione di Vera circa la borsa con i soldi e decide di confidarsi con Salvador. Il lacché spinge l’amico a consigliare all’amata di rinunciare a tutto, ora che Cruz possiede la borsa. Questo affinché possa mantenere il suo lavoro all’interno della tenuta. La marchesa continua a chiedere a Pelayo di allontanare Catalina ma il conte le fa notare che la situazione non è più come prima e che il loro recente litigio ha messo in pericolo tutto. Virtudes non riesce a rivelare alla madre cosa sia davvero successo con suo fratello. Candela consiglia all’amica di andare da Antonio per avere spiegazioni. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 gennaio 2025

Puntata di Domenica 5 gennaio 2025

Pia è costretta a confessare a Don Ricardo che le sue assenze sono dovute alle visite che la donna fa a suo figlio Diego. Tra i due sembra esserci un chiarimento. Maria riceve una misteriosa lettera che la preoccupa visibilmente mentre Cruz deve ancora gestire le situazioni famigliari che si sono complicate a causa della morte di Jimena. Il duca Del Los Infantes chiama i marchesi e intima loro di non presentarsi al funerale della figlia. Per la marchesa è il momento di riprendere in mano le redini della tenuta, una volta per tutte. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 5 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.