La Promessa Anticipazioni 3 gennaio 2025: La morte di Jimena sconvolge Manuel e fa tremare Cruz!

Anticipazioni TV

La tragica morte di Jimena si rivela una vera e propria tragedia per i Lujàn. Nella puntata de La Promessa in onda il 3 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Manuel sarà totalmente sconvolto dalla dipartita di sua moglie e si sentirà persino in colpa per quello che le è successo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano anche che Cruz avrà paura di possibili ritorsioni da parte dei Duchi, che sicuramente vorranno vendicarsi di quanto successo alla figlia. Pia dovrà affrontare Don Ricardo e dovrà confessargli il motivo per cui si assenta regolarmente dalla tenuta. Virtudes tornerà da Martos e rivelerà a Simona di aver incontrato Antonio. La giovane scoppierà in lacrime facendo capire alla madre che le cose tra i suoi figli non siano andate come sperato. La ragazza però non rivelerà nessun altro dettaglio.

La Promessa Anticipazioni 3 gennaio 2025: La morte di Jimena sconvolge tutti

Jimena si è suicidata. La marchesina è morta dopo ore di tremenda angoscia e ha lasciato un vuoto terribile nei cuori dei suoi genitori ma anche in quello di Manuel. Il marchese, sebbene non innamorato della ragazza, non avrebbe mai desiderato una fine così terribile e ne rimarrà particolarmente sconvolto. In preda alla disperazione e ai sensi di colpa, accuserà Abel di aver contribuito a questa tragedia nascondendo a tutti la verità sulla gravidanza e sull’aborto. Se avesse rivelato subito tutto, la tragedia non sarebbe avvenuta. Intanto Cruz avrà paura che i duchi De Los Infantes possano vendicarsi di loro. Mercedes e suo marito saranno disperati e furiosi con i Lujàn e potrebbero davvero volersi prendere una loro perfida rivincita.

La Promessa Anticipazioni: Pia in difficoltà con Don Ricardo

Don Ricardo è arrivato alla tenuta e come previsto da Pia, il nuovo maggiordomo si è rivelato un osso molto duro. Pellicer si è reso subito conto delle assenze improvvise e ripetute della governante e, furioso per non essere stato avvisato, chiederà alla donna non solo di evitare di lasciare La Promessa senza il suo permesso ma soprattutto le domanderà di dirgli immediatamente il motivo per cui si assenta. Pia sarà costretta quindi a confessargli di avere un figlio e di recarsi da lui molto spesso, per assicurarsi della sua salute e per passarvi del tempo insieme.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Virtudes distrutta!

Virtudes ha lasciato la tenuta per raggiungere Antonio e per fare pace con lui. La ragazza tornerà a La Promessa e riferirà a sua madre di aver avuto modo di parlare con suo fratello. Simona ne sarà molto contenta ma quando vedrà sua figlia scoppiare in lacrime, capirà che l’incontro tra i suoi figli non è andato come sperato. La giovane non aggiungerà altro e terrà per sé come si sono svolti davvero i fatti. Sarà Candela a prendere in mano la situazione e consiglierà all'amica di parlare lei stessa con suo figlio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.