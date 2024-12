Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, My Home My Destiny, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 dicembre 2024, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 16.05, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione! Ricordiamo che eccezionalmente per questa settimana di Natale, Endless Love non andrà in onda - a parte sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre -, mentre Beautiful andrà in onda in replica e My Home My Destiny verrà trasmesso in anticipo rispetto al solito.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 24 dicembre 2024

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 24 dicembre 2024 - Steffy e Finn sono finalmente sereni. I due ragazzi, nella loro casa, riflettono sui brutti momenti passati a causa di Sheila e della sua ossessione per suo figlio. Marito e moglie capiscono di essere stati molto fortunati; il destino ha dato loro l’opportunità di rimanere uniti e di ritrovarsi dopo aver pensato di essere totalmente spacciati. La Forrester non potrà mai dimenticare il momento in cui ha visto il suo amato dottore davanti a lei, a Montecarlo. È stata una delle sorprese più belle della sua vita e non può spiegare a parole quanto fosse contenta di ritornare tra le sue braccia. Il medico è d’accordo con lei e si promettono a vicenda di stare per sempre insieme... Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 24 dicembre 2024 - Zeynep continua a fare i conti con la romantica - e spiazzante - proposta di matrimonio di Baris. La giovane, benché fosse molto confusa, ha comunque deciso di accettare. D'altra parte, c'è chi invece non ha il minimo dubbio. Sicuro che insieme potranno avere un futuro radioso, il rosso è convinto della sua risposta affermativa, addirittura nonostante tutte le paure delle madri adottive, Sakine e Nermin, e di Emine. Alla fine, avrà ragione Baris, oppure si sta soltanto illudendo? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 dicembre 2024 - Don Lorenzo e Mr. Cavendish si accorderanno per portare avanti i loro affari senza Pelayo. L’inglese si appresterà a liberarsi del ragazzo, che è diventato una palla al piede. I due si incontreranno per l’ultimo scambio e il conte rischierà di essere ucciso. Diciamo rischierà perché l’inaspettato e improvviso arrivo di Catalina impedirà che ciò avvenga. La marchesina salverà il suo amato ma scoprirà tutte le sue bugie. Manuel avrà una dura discussione con Cruz per via di Jimena mentre Mercedes si rivolgerà a Vera e le dirà di trovarla molto somigliante alla figlia dei duchi De Carril. Abel, stanco di mentire, si appresterà a dire tutta la verità sia ai marchesi che a Jana e Manuel... Qui la trama completa de La Promessa.

